Осенью граница с Беларусью может стать опасной: в ГНС насторожили заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что ситуация на границе с Беларусью — от Волыни до Черниговщины — остается тревожной, и уже с сентября риски могут значительно возрасти. Об этом он заявил в эфире Общественного радио.
Фото: из открытых источников
Причиной возможного обострения являются совместные военные учения, которые готовят вооруженные силы России и Белоруссии. Активная фаза учений "Запад-2025", по словам Демченко, придется именно к началу осени, несмотря на то, что основные подготовительные мероприятия уже продолжаются.
По его словам, Украина укрепляет границу и приграничные районы, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на потенциальные вызовы.
Хотя украинские наблюдатели не зафиксировали формирование ударной группировки вблизи белорусской границы, эксперты предупреждают: размещение войск РФ в Беларуси должно рассматриваться как реальная угроза. К примеру, израильский аналитик Давид Шарп заявлял, что в случае опрокидывания российских войск в Беларусь Украина должна действовать немедленно.
Ранее аналитик Николай Сунгуровский указывал, что такая активность может представлять опасность не только для Украины, но и для Польши и стран Балтии. Он также предполагает, что Россия может выбрать направление удара исходя из наиболее уязвимых участков обороны.
Как уже писал портал "Комментарии", следственный комитет Беларуси объявил в розыск 125 человек, связанных с полком имени Кастуся Калиновского, воюющего в составе ВСУ.
Новости