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Осенью граница с Беларусью может стать опасной: в ГНС насторожили заявлением

Увеличение угроз ожидается в приграничных зонах нескольких областей Украины.

сегодня, 13:30
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Клименко Елена

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что ситуация на границе с Беларусью — от Волыни до Черниговщины — остается тревожной, и уже с сентября риски могут значительно возрасти. Об этом он заявил в эфире Общественного радио.

Осенью граница с Беларусью может стать опасной: в ГНС насторожили заявлением

Фото: из открытых источников

Причиной возможного обострения являются совместные военные учения, которые готовят вооруженные силы России и Белоруссии. Активная фаза учений "Запад-2025", по словам Демченко, придется именно к началу осени, несмотря на то, что основные подготовительные мероприятия уже продолжаются.

" Повышение опасности ожидается на фоне совместных учений, к которым привлекаются подразделения обеих армий — российской и белорусской. Наша задача — трезво оценивать обстановку и быть готовыми к любому сценарию, независимо от того, это обучение или другие провокационные действия с белорусской территории", — отметил представитель ГПСУ.

По его словам, Украина укрепляет границу и приграничные районы, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на потенциальные вызовы.

Хотя украинские наблюдатели не зафиксировали формирование ударной группировки вблизи белорусской границы, эксперты предупреждают: размещение войск РФ в Беларуси должно рассматриваться как реальная угроза. К примеру, израильский аналитик Давид Шарп заявлял, что в случае опрокидывания российских войск в Беларусь Украина должна действовать немедленно.

Ранее аналитик Николай Сунгуровский указывал, что такая активность может представлять опасность не только для Украины, но и для Польши и стран Балтии. Он также предполагает, что Россия может выбрать направление удара исходя из наиболее уязвимых участков обороны.

Как уже писал портал "Комментарии", следственный комитет Беларуси объявил в розыск 125 человек, связанных с полком имени Кастуся Калиновского, воюющего в составе ВСУ.



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