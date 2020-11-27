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Оргкомитет Олимпийских игр 2020 сообщил о важных изменениях в связи с COVID-19

Спортсмены на Летних Олимпийских играх смогут соревноваться, по крайней мере в четырех видах спорта

27 ноября 2020, 23:53
Автор:

Диденко Светлана

Организаторы события отметили, что многое зависит от результатов испытания вакцины

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 сообщил о важных изменениях в связи с COVID-19

Фото с открытых источников

Местные организаторы, сегодня, 27 ноября объявили серию из 18 тестовых мероприятий, которые должны начаться в марте и длиться до мая.

Открытие Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021. Напомним, событие перенесли с 2020-го на 2021-й из-за пандемии COVID-19. Несмотря на то, что Япония справилась с пандемией лучше, чем большинство стран мира, в последнее время случаи выросли. В стране на 125-миллионов насчитывается около 2000 смертей вызваны коронавируса.

При оргкомитете сообщили, что спортсмены из разных стран смогут соревноваться, по крайней мере в четырех видах спорта: плавании, гимнастике, прыжках в воду и волейбол. Проведение соревнования по легкой атлетике сейчас под вопросом. Сообщается, что Токио официально тратит 12,6 миллиарда долларов на организацию Олимпиады.

Хидемаса Накамура, руководитель оргкомитета Олимпиады в Токио, заявил, что ни одна из тестовых игр не произойдет с участием болельщиков из-за рубежа. Это связано с указаниями японского правительства в соответствии с мероприятиями по снижению риска распространения болезни.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который посетил Токио с рабочим визитом сообщил, что многое зависит не только от планирования события, но и от результатов испытания вакцины.

Организаторы сообщают, что Параолимпийские игры пройдут по плану, несмотря на пандемию COVID-19.

Напомним, "Комментарии" сообщали об изменениях в проведении Евровидение 2021.


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Источник: https://www.wivb.com/news/tokyo-olympic-organizers-plan-to-host-18-test-events/
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