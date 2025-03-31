Орбан решил оригинально поддержать Ле Пен, которой грозит тюрьма

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку лидеру ультраправых Франции Марин Ле Пен, которую признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее ультраправой партии. Как передает портал "Комментарии", сообщение со словами поддержки в адрес Ле Пен Орбан одиозный премьер обнародовал в своем Х.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Je suis Marine!" ("Я – Марин")", – написал Виктор Орбан, а также отметил аккаунт Ле Пен в Х.

Начиная с января 2015 года, после многомиллионной акции Je suis Charlie солидарности с расстрелянными журналистами газеты Charlie Hebdo выражение "Je suis" начало означать солидарность с жертвами терроризма, иногда – протест против действий, которые некоторые считают ущемлением свободы слова.

Читайте также на портале "Комментарии" — Марин Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что Лен Пен обвинили в нецелевом использовании денег налогоплательщиков. Но самая большая неприятность для Марин Ле Пен даже не в том. Что они может оказаться за бортом французской политики ближайший пять лет, а еще и в том, что она это время может провести за решеткой. Правда тюремное заключение может не растянуться на 5 лет. 3 из 5 она проведет.

Также депутату грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Уточняется, что суд запретил Ле Пен избираться в органы власти сроком на пять лет. Двенадцать помощников, проходивших по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, также были признаны виновными в растрате. Суд оценил общий ущерб в 2,9 млн евро.

Отмечается, что следствию удалось установить, что Ле Пен, будучи депутатом Европарламента в период с 2004 по 2017 год, наняла четырех фиктивных помощников. Они были трудоустроены на должности помощников депутатов Европарламента и получали за это зарплату, хотя в действительности работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию.



