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Орбан получил неожиданный подарок от Трампа: что подарили премьеру Венгрии

Премьер-министр Венгрии получил подарок от кандидата в президенты США Дональда Трампа.

26 октября 2023, 11:12
Автор:
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Slava Kot
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Американский политик Дональд Трамп направил подарок премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Им оказалась агитационная кепка красного цвета, на которой написан лозунг Трампа и его фамилия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Виктора Орбана.

Орбан получил неожиданный подарок от Трампа: что подарили премьеру Венгрии

Виктор Орбан в кепке от Трампа. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с радостью принял подарок Дональда Трампа и написал, что "благодарит за поддержку". Трамп прислал Орбану красную кепку, на которой большими буквами написана его фамилия. Также кепка имеет флаг США и лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again), что в переводе на украинский означает "Сделаем Америку великой снова". Кроме того, кепка содержит подпись Трампа и надпись "Виктор – ты супер".


Посмотреть видео, как Виктор Орбан радуется подарку Трампа можно ниже:

Напомним, что недавно с Дональдом Трампом произошел конфуз. Во время выступления перед своими поклонниками американский кандидат в президенты заявил, что Орбан является отличным лидером большой страны и назвал венгерского политика президентом Турции. Следует отметить, что Орбан и Трамп выступают за немедленное прекращение войны в Украине, вероятно, имея в виду, что Украина должна пойти на территориальные уступки. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР. Это произошло во время упоминания о революции 1956 года, когда венгры восстали против СССР, однако советские власти ввели танки в Венгрию. Орбан заявил, что ЕС теперь является пародией на Советский Союз.

Также "Комментарии" писали, что во время визита Орбана в Китай его оконфузил Путин.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1074089406922798&locale=uk_UA
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