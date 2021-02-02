ОПЗЖ в лидерах, проблемы от кредитов МВФ и внешнее управление - украинцы ответили на вопросы о политике

1 февраля были опубликованы результаты нового мониторинга общественного мнения, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Опрос от Центра "Социальный мониторинг". Фото: открытые источники

"Рейтинг партии "Слуга народа" медленно снижался, а рейтинг "Оппозиционной платформы — За жизнь" медленно рос. Довольно устойчивые тенденции изменений электоральных ориентаций населения страны с июня 2020 по январь 2021", — говорится в сообщении компании.

Такие же результаты продемонстрировал и опубликованный ранее результат опроса общественного мнения от КМИС.

Более половины украинцев (50,6%), в отличие от показателя в декабре (41,1%), соглашаются с необходимостью проведения досрочных выборов в Верховную Раду. В таком случае шансы попасть в парламент получили бы только 4 политические силы: "ОПЗЖ" (22,6%), "Слуга народа" (20,7%), "Европейская солидарность" (15,6%), ВО "Батькивщина" (11,3%).

В "президентском рейтинге" политики удерживают свои места, правда, проценты "доверия" граждан меняются: Зеленский (25,6%), Бойко (18,4%) или Медведчук (15,5%), Порошенко (15,2%), Тимошенко (11,5%).

Важнейшими проблемами граждане называют: рост тарифов на "коммуналку", инфляцию и рост цен, упадок экономики, конфликт на Донбассе, безработицу. Относительно недавнего поднятия коммунальных тарифов — 87% опрошенных не считают, что это обусловлено экономической ситуацией.

Менее 10% украинцев считают, что Президент, Кабмин и вся украинская экономика свободны от внешнего управления. Больше половины воспринимают влияние других стран исключительно вредным.

Негативно украинцы оценивают и финансовое сотрудничество с ЕС и МВФ. Так, кредитное соглашение с ЕС с прописанными в нем обязательствами Украины считают очень вредным 58,5% опрошенных. А проблемы, которые создали Украине соглашения с МВФ вообще оцениваются крайне плохо: рыночные цены на газ и тепло (против — 77,5%), оптимизация сети школ (против — 85,1%), нынешняя реформа здравоохранения (против — 71,8%).

Опрос проводился Центром в период с 15 по 25 января этого года, погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, недавно эксперты рассказали, почему падает рейтинг Зеленского и "Слуги народа".



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