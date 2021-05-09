ОПЗЖ организовала автопробег в честь Дня Победы (Фото)

Политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" организовала праздничный автопробег по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

ОПЗЖ почтила ветеранов и устроила автопробег. Фото: zagittya.com.ua

Автопробег состоялся в столице Украины. В мероприятии приняли участие председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, сопредседатели партии Юрий Бойко, Вадим Рабинович, председатель Исполкома партии Сергей Левочкин вместе с народными депутатами и ветеранами.

Колонна ретроавтомобилей преодолела путь от танка Т-34 на проспекте Победы в Киеве к Вечному огню в Парке Вечной Славы. Колонна не оставила без внимания и стелу на проспекте Победы, памятник генералу Ватутину.

После автопробега с приветствием выступил председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что главная задача сегодня — не допустить реванша нацизма. С этой целью партия ОПЗЖ создала общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти".

Виктор Медведчук отметил, что подобная трагедия не имеет права повториться больше ни в одном уголке земного шара.

Кроме того, политик выразил благодарность всем, кто приближал этот важный день, — День Победы.

"Сегодня я хочу отдать дань уважения всем тем, кто ковал Великую Победу, отдать должное их смелости и бесстрашию, поблагодарить за возможность жить в свободной стране.

Желаю нашим многоуважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам – мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне", — сказал Виктор Медведчук.

Кроме Киева, торжественный автопробег состоялся в Одессе, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Северодонецке, Кривом Роге, Ужгороде, Николаеве, Краматорске, Запорожье и ряде других городов.

Представители партии пообещали приложить все усилия, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны навсегда осталась в сердцах украинцев.





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