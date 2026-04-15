«Опыт НБУ может быть использован в академическом обучении», - глава НБУ Андрей Пышный

В Бостоне в Украинском научном институте Гарвардского университета состоялась встреча главы НБУ Андрея Пышного со студентами и преподавателями. Обсуждали общие экономические и финансовые вопросы, а также перспективы введения в Украине монеты "шаг" на замену копейке.

Украина – активный геополитический участник, государство с глубокой историей и уникальной культурой, находящейся в фокусе серьезного академического интереса, и такой сложной, многомерной и достойной глубокого понимания ее много лет исследуют в Ukrainian Research Institute, Harvard University (HURI). Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Находясь в Бостоне, я познакомился с работой института, встретился со студентами и преподавателями. Институт был создан для распространения знаний об Украине в Соединенных Штатах Америки и за рубежом через исследования и преподавания, в частности в области истории, языка и литературы. Впоследствии миссия расширилась и охватила современные политические аспекты.

Говоря о встрече со студентами и преподавателями института, Андрей Пышный заметил, что речь идет о формате Q&A: было много вопросов о войне, экономике, устойчивости финансовой системы, роли институтов. "Я увидел глубокое стремление погрузиться в украинский контекст, а также настоящий интерес к опыту Национального банка, который не ограничивается только финансовым сектором. Ведь адженда НБУ – это и о культуре и национальной саморефлексии", — отметил Андрей Пышный.

По его словам, модерировал встречу в Украинском научном институте Гарвардского университета профессор Сергей Плохий, разделяющий стремление НБУ возродить удельно украинское название монеты "шаг", коррелирующей с общим трендом на возвращение собственных смыслов, восстановление исторической тяготности и утверждение украинской идентичности даже в повседневной жизни.

"HURI является ведущим центром междисциплинарных исследований об Украине. И, находясь в Гарварде на встречах с руководством университета и профессорским составом, мы обсуждали возможность обобщения нашего опыта в академическом обучении. Имеем уже определенные идеи, поэтому не будем откладывать в долгий ящик это сотрудничество", — рассказал Андрей Питер.

Напомним, законопроект о десоветизации названия разменной монеты был внесен в Верховную Раду Украины 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось , что глава НБУ Андрей Пышный поддерживает инициативу введения шага вместо копейки, ведь, по его словам, сейчас идет война не только за территорию, не только за ресурсы, но и война смыслов, а национальная валюта — это об атрибуте государственности, о суверенности, об исторической тяготности.



