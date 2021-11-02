Опубликовали новый график проведения ЗНО-2022: известные даты и предметы

Образовательное министерство составило расписание подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году. Зарегистрироваться можно будет с 1 февраля по 9 марта 2022г. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования.

Обнародован график проведения ЗНО 2022 (фото из открытых источников)

Кто зарегистрируется до 29 апреля, то сможет скачать онлайн-пропуск на ВНО.

Важно, что тестирование на главной сессии ЗНО-2022 будет проходить по следующему расписанию: физика – 23 мая, химия – 26 мая, украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая, математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня, испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня, английский язык — 7 июня, история Украины – 10 июня, география – 14 июня, биология – 17 июня.

Результаты прохождения тестов ВНО будут видеть все его участники на своих информационных страницах в срок до 30 июня.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что названо популярные предметы на пробное ВНО-2020 . Украинские школьники для прохождения пробного внешнего независимого тестирования чаще всего выбрали украинский язык и литературу, математику и историю Украины. Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Такое распределение предметов, отмечают в УЦОКО, является традиционным. Так, пробную проверку знаний украинского языка и литературы решили пройти 189 928 человек, математики – 62 388, истории Украины – 37 860 и английского языка – 45 844. Всего в этом году для участия в пробном ВНО зарегистрировались 218 662 человека. Большинство из них – 143 498 – изъявили желание проходить пробное тестирование по двум учебным предметам.

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