Опрос Зеленского: у каких из пяти вопросов есть шанс получить путевку в жизнь

Тысячи бюллетеней, похожие на те, которые использовали на всенародном опросе, инициированном Зеленским во время местных выборов в Украине, нашли на свалке. Это – "подстава", или такое на самом деле может быть? У каких из пяти вопросов из опроса есть шанс получить путевку в жизнь? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"С точки зрения изучения мнения населения, этот опрос совершенно бесполезен, выброшенные деньги"

Директор Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто прокомментировал ситуацию следующим образом: "Не совсем понимаю, в чём проблема. Анкеты в опросе всегда печатаются с большим запасом. В этом опросе неиспользованных бюллетеней было, наверное, несколько миллионов, если не больше. Их отправили на свалку. И что? Почему это стало новостью и обсуждается? Ничтожность повода (даже его полное отсутствие), которое всё равно приводит к обвинениям, говорит о политической напряженности в обществе".

Руководитель КМИС считает, что любой из пяти вопросов опроса имеет шанс получить путевку в жизнь.

"Во-первых, для принятия решений по этим вопросам референдум не требуется (это же не вступление в НАТО). Во-вторых, такое впечатление, что ни авторы опроса, ни большая часть населения страны не понимает, что этот опрос был нерепрезентативным — и мало что говорит о реальном мнении населения, – подчеркивает Владимир Паниотто. – На моей странице в Фейсбуке даже люди высокого уровня квалификации в своих комментариях проявляли полное непонимание отличия этого опроса от референдума и того, что миллионы опрошенных не гарантируют точности опроса".

По словам директора КМИС, у людей есть такое заблуждение, что при нескольких миллионах опрошенных работает закон больших чисел и обеспечивает репрезентативность.

"Так что отсылка к опросу как к аргументу будет нормально восприниматься всеми, кроме противников Зеленского (а они негативно относились бы к опросу, даже если бы он был проведен корректно). Замечу также следующее. С точки зрения изучения мнения населения, этот опрос совершенно бесполезен, выброшенные деньги, – подчеркивает Владимир Паниотто. – Но если бы мы провели репрезентативный опрос, то мнение по 4-м из 5 вопросов было бы близко к результатам этого дилетантского опроса. Исключением является вопрос о свободной экономической зоне (для Донбасса – ред.), там мы получили бы показатель, который на 10-15% меньше, чем в опросе президента".

"Скорее всего попытаются весьма спорные результаты воплотить в какие-то законопроекты"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает подобного рода утилизацию бюллетеней нормальной технической процедурой. Что не отменяет ее неэтичности. Сам же опрос, по мнению эксперта, ничего общего с традиционными социологическими исследованиями не имеет.

"Эти опросные листки не были пронумерованы. Никакого их учета не было. Как их печатали (похоже, на ксероксе), как считали (никак), так и утилизировали. Бессовестно, абсолютно неэтично по отношению к мнению тех, кто принимал участие в этом спорном опросе. Технические всё сделали правильно, этически – нет", – говорит Руслан Бортник.

По его словам, больше всего шансов получить поддержку имеют вопросы о сокращении количества нардепов с 450 до 300, о пожизненном заключении для топ-коррупционеров, о Будапештском меморандуме.

"При этом президент и его окружение не волнует нерепрезентативность этого опроса. Скорее всего, попытаются весьма спорные результаты воплотить в какие-то законопроекты. И поясняя, что столько-то украинцев поддержали эти инициативы – использовать это как дубинку для пробивания этих проектов в парламенте. Невзирая на то, что ничего общего с качественным срезом мнения всего украинского общества данный опрос не имеет", – резюмирует руководитель УИП.

Ранее стало известно, когда обнародуют результаты опроса Зеленского.

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