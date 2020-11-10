Опрос Зеленского: у каких из пяти вопросов есть шанс получить путевку в жизнь

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Таисия Ерохина
Тысячи бюллетеней, похожие на те, которые
использовали на всенародном опросе, инициированном Зеленским во время местных
выборов в Украине, нашли
на свалке. Это – "подстава", или такое на самом деле может быть? У каких из
пяти вопросов из опроса есть шанс получить путевку в жизнь? На эти вопросы "Комментариям"
ответили эксперты.
Директор Киевского международного института
социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская
Академия" Владимир Паниотто прокомментировал ситуацию следующим образом: "Не
совсем понимаю, в чём проблема. Анкеты в опросе всегда печатаются с большим
запасом. В этом опросе неиспользованных бюллетеней было, наверное, несколько
миллионов, если не больше. Их отправили на свалку. И что? Почему это стало
новостью и обсуждается? Ничтожность повода (даже его полное отсутствие),
которое всё равно приводит к обвинениям, говорит о политической напряженности в
обществе".
Руководитель КМИС считает, что любой из пяти
вопросов опроса имеет шанс получить путевку в жизнь.
"Во-первых, для принятия решений по этим вопросам референдум не требуется (это же не вступление в НАТО). Во-вторых, такое впечатление, что ни авторы опроса, ни большая часть населения страны не понимает, что этот опрос был нерепрезентативным — и мало что говорит о реальном мнении населения, – подчеркивает Владимир Паниотто. – На моей странице в Фейсбуке даже люди высокого уровня квалификации в своих комментариях проявляли полное непонимание отличия этого опроса от референдума и того, что миллионы опрошенных не гарантируют точности опроса".
По словам директора КМИС, у людей есть такое
заблуждение, что при нескольких миллионах опрошенных работает закон больших
чисел и обеспечивает репрезентативность.
"Так что отсылка к опросу как к аргументу
будет нормально восприниматься всеми, кроме противников Зеленского (а они
негативно относились бы к опросу, даже если бы он был проведен корректно).
Замечу также следующее. С точки зрения изучения мнения населения, этот опрос
совершенно бесполезен, выброшенные деньги, – подчеркивает Владимир Паниотто. –
Но если бы мы провели репрезентативный опрос, то мнение по 4-м из 5 вопросов
было бы близко к результатам этого дилетантского опроса. Исключением является
вопрос о свободной экономической зоне (для
Донбасса – ред.), там мы получили бы показатель, который на 10-15% меньше,
чем в опросе президента".
Директор Украинского института политики Руслан
Бортник считает подобного рода утилизацию бюллетеней нормальной технической процедурой.
Что не отменяет ее неэтичности. Сам же опрос, по мнению эксперта, ничего общего
с традиционными социологическими исследованиями не имеет.
"Эти опросные листки не были пронумерованы.
Никакого их учета не было. Как их печатали (похоже, на ксероксе), как считали
(никак), так и утилизировали. Бессовестно, абсолютно неэтично по отношению к
мнению тех, кто принимал участие в этом спорном опросе. Технические всё сделали
правильно, этически – нет", – говорит Руслан Бортник.
По его словам, больше всего шансов получить
поддержку имеют вопросы о сокращении количества нардепов с 450 до 300, о
пожизненном заключении для топ-коррупционеров, о Будапештском меморандуме.
"При этом президент и его окружение не волнует
нерепрезентативность этого опроса. Скорее всего, попытаются весьма спорные
результаты воплотить в какие-то законопроекты. И поясняя, что столько-то
украинцев поддержали эти инициативы – использовать это как дубинку для
пробивания этих проектов в парламенте. Невзирая на то, что ничего общего с
качественным срезом мнения всего украинского общества данный опрос не имеет", –
резюмирует руководитель УИП.
Ранее стало известно, когда обнародуют результаты
опроса Зеленского.
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