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Определен лучший учитель года в Украине

Престижную награду получил учитель истории Василий Дьякив

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

Педагог Василий Дьякив стал лучшим учителем года в Украине - Global Teacher Prize Ukraine 2020. Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ". 

Определен лучший учитель года в Украине

Василий Дьякив работает в обычной сельской школе в селе Залищики, которое находится в Тернопольской области. Там он учит детей истории Украины, всемирной истории и основам обществоведения. 

Победитель получил денежный сертификат в размере 250 тысяч гривен и поездку на престижный образовательный форум Global Education & Skills Forum. 

По словам победителя, главная мотивация в его работе — это дети.

"Мои ученики мотивируют лучше всего. Когда видишь, что у ребенка есть рвение к знаниям, я стараюсь им всегда в этом помочь", — отметил Дьякив. 

В нынешнем году было более 3 тысяч номинантов на данную награду.

Ранее "Комментарии" спросили у украинских звезд, кого из своих учителей они вспоминают чаще всего. 


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