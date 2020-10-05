Определен лучший учитель года в Украине

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Владимир Лавский
Педагог Василий Дьякив стал лучшим учителем года в Украине - Global Teacher Prize Ukraine 2020. Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".
Василий Дьякив работает в обычной сельской школе в селе Залищики, которое находится в Тернопольской области. Там он учит детей истории Украины, всемирной истории и основам обществоведения.
Победитель получил денежный сертификат в размере 250 тысяч гривен и поездку на престижный образовательный форум Global Education & Skills Forum.
По словам победителя, главная мотивация в его работе — это дети.
В нынешнем году было более 3 тысяч номинантов на данную награду.
Ранее "Комментарии" спросили у украинских звезд, кого из своих учителей они вспоминают чаще всего.
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