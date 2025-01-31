Операторов радиолокационных станций перевели в морпехи: часть сразу ушла в СЗЧ

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Ткачик Олеся
С одной из радиотехнических бригад Воздушных сил забрали 10 операторов радиолокационных станций метрового и сантиметрового диапазона для укомплектования стрелковых должностей в морской пехоте, сообщил журналист Юрий Бутусов.
РЛС
По его словам, у каждого оператора опыт более двух лет, но их мнение никто не спрашивал.
Как говорит Бутусов, после получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ. В настоящее время, добавляет журналист, в армии постоянно увеличивается потребность в операторах радиолокационных станций миллиметрового диапазона, из-за необходимости организации антидроновой ПВО. Также, подчеркивает Бутусов, сохраняется острая потребность в технических специалистах в подразделениях БПЛА и РЭБ, созданных во всей армии и везде сильно недоукомплектованных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале с переводом авиамехаников в пехоту. В частности, в соцсетях опубликовали обращения военных техников 114 бригады тактической авиации, которые якобы должны перевести в пехотные подразделения. Военные призывают не делать этого, потому что некому будет обслуживать авиатехнику. В соцсетях предположили, что уничтожаются военные, специалисты, которые делают все, чтобы летящие ракеты были вовремя сбиты, без правильной подготовки самолета – это невозможно.
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