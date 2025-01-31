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Операторов радиолокационных станций перевели в морпехи: часть сразу ушла в СЗЧ

Специалистов радиолокационных станций перевели в морпехи, на новое место службы перешло меньшинство

сегодня, 09:49
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Ткачик Олеся

С одной из радиотехнических бригад Воздушных сил забрали 10 операторов радиолокационных станций метрового и сантиметрового диапазона для укомплектования стрелковых должностей в морской пехоте, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Операторов радиолокационных станций перевели в морпехи: часть сразу ушла в СЗЧ

РЛС

По его словам, у каждого оператора опыт более двух лет, но их мнение никто не спрашивал.

Как говорит Бутусов, после получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ. В настоящее время, добавляет журналист, в армии постоянно увеличивается потребность в операторах радиолокационных станций миллиметрового диапазона, из-за необходимости организации антидроновой ПВО. Также, подчеркивает Бутусов, сохраняется острая потребность в технических специалистах в подразделениях БПЛА и РЭБ, созданных во всей армии и везде сильно недоукомплектованных.

Почему у руководства Генштаба не возникает желания переводить технических специалистов ценных специальностей на соответствующие дефицитные должности? Чем больше воюют технические подразделения, тем больше жизней пехотинцев мы можем сохранить. Мы теряем людей, которые при другом подходе нормально и с большой эффективностью могли воевать", — говорит Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале с переводом авиамехаников в пехоту. В частности, в соцсетях опубликовали обращения военных техников 114 бригады тактической авиации, которые якобы должны перевести в пехотные подразделения. Военные призывают не делать этого, потому что некому будет обслуживать авиатехнику. В соцсетях предположили, что уничтожаются военные, специалисты, которые делают все, чтобы летящие ракеты были вовремя сбиты, без правильной подготовки самолета – это невозможно.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid036eNHLtjdQjyYBXusgeQ4U9Db7oE65fAixdYVoVR3kYS1ti3rcKM7m1oVhVuhLNVhl
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