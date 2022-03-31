Операция по спасению Ясногородской фермы: волонтеры рассказали, каких животных удалось вывезти

Фото Фейсбук Приют диких животных

В селе Ясногородка Киевской области до полномасштабного вторжения функционировала Ясногородская страусина ферма. В конце марта волонтерам удалось доехать до села и начать эвакуацию уцелевших животных. Об этом сообщает ОО UAnimals.

Наталья Попова, основательница "Приюта диких животных", доехала до этой фермы и рассказала, какая там ситуация. Известно, что на ферме содержались сотни страусов, обезьяны и другие дикие животные. В результате боевых действий и обстрелов большое количество животных осталось брошенным, многие животные погибли от обстрелов и голода, немало травмированных и напуганных взрывами. Жителям фермы необходима ветеринарная помощь.



С фермы удалось эвакуировать лам, альпак и пеликанов. Команда UAnimals предоставила три специализированных автомобиля для эвакуации животных. Помогали волонтерам и владельцы фермы, они намерены перевезти животных в Ровенскую область. Эвакуированные животные временно содержатся в "Приюте диких животных". Приют расположен в Бориспольском районе Киевской области. Здесь дикие животные проходят реабилитацию. Желающие могут помочь финансовому приюту, где содержат животных.

30 марта с фермы удалось эвакуировать двух верблюдов, двух буйволов и осликов. Планируется продолжить эвакуацию животных позже. Спасенным животным будет предоставлена необходимая помощь и надлежащий уход.



"Дальнейшая судьба животных решается, мы надеемся на кооперацию с владельцами фермы и настаиваем на передаче животных в более безопасные приюты и зоопарки", — говорится в сообщении.

волонтеры в Украине помогают приютам для животных.

Как сообщал портал,Общественная организация UAnimals помогает приютам, зоопаркам, заповедникам, заведениям, где содержатся животные – клубам, конюшням и т.д. Волонтеры сотрудничают с благотворителями, другими зоозащитными организациями.

Фото спасенных животных с фермы — Фейсбук Приют диких животных





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