logo

BTC/USD

102999.30

ETH/USD

2330.70

LTC/USD

98.61

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Опальный "слуга народа" цинично поздравил украинцев с российским "Днем победы"
commentss НОВОСТИ Все новости

Опальный "слуга народа" цинично поздравил украинцев с российским "Днем победы"

Бужанский – единственный нардеп, проголосовавший против чествования 8 мая как Дня памяти и победы над нацизмом

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский 9 мая поздравил украинцев с советским лозунгом "с Днём Победы", который ассоциируется с российской военной пропагандой. Такие формулировки используются страной-агрессором для оправдания вторжения на территорию Украины и воспевания армии, совершающей военные преступления.

Опальный "слуга народа" цинично поздравил украинцев с российским "Днем победы"

Максим Бужанский. Фото: 24 Канал

В тот день, когда в РФ проходили традиционные парады, а диктатор Владимир Путин произносил речи, прославляя свои войска и умалчивая роль Украины в победе над нацизмом, Бужанский публично обратился к своим "братьям". В то время как цивилизованный мир чтит память жертв Второй мировой 8 мая, Кремль 9 мая проводит милитаризованное шоу, сводя культ "большой победы" к инструменту современной агрессии.

Опальный ”слуга народа” цинично поздравил украинцев с российским ”Днем победы” - фото 2

Бужанский был единственным депутатом Верховной Рады, не поддержавшим законопроект о признании 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Этот документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским еще в 2023 году, когда Украина официально изменила подход к чествованию исторических дат и перенесла акцент из советских шаблонов на европейские ценности.

Интересно, что накануне, 8 мая, Бужанский сделал еще одно неоднозначное заявление — он написал пост, где пытался умалять роль западной помощи (в том числе ленд-лиза) и подчеркнул "украинские достижения" в войне, упомянув даже территориальные расширения после 1945 года.

Как уже писали "Комментарии", в городе Нарва, на самой границе с Россией, Эстония снова использовала символическую форму протеста против агрессивной политики Кремля. 9 мая этого года на стене Нарвского замка, которая выходит в сторону России, появился большой баннер, сравнивающий Владимира Путина с Адольфом Гитлером.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости