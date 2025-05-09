Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский 9 мая поздравил украинцев с советским лозунгом "с Днём Победы", который ассоциируется с российской военной пропагандой. Такие формулировки используются страной-агрессором для оправдания вторжения на территорию Украины и воспевания армии, совершающей военные преступления.

Максим Бужанский. Фото: 24 Канал

В тот день, когда в РФ проходили традиционные парады, а диктатор Владимир Путин произносил речи, прославляя свои войска и умалчивая роль Украины в победе над нацизмом, Бужанский публично обратился к своим "братьям". В то время как цивилизованный мир чтит память жертв Второй мировой 8 мая, Кремль 9 мая проводит милитаризованное шоу, сводя культ "большой победы" к инструменту современной агрессии.



Бужанский был единственным депутатом Верховной Рады, не поддержавшим законопроект о признании 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Этот документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским еще в 2023 году, когда Украина официально изменила подход к чествованию исторических дат и перенесла акцент из советских шаблонов на европейские ценности.

Интересно, что накануне, 8 мая, Бужанский сделал еще одно неоднозначное заявление — он написал пост, где пытался умалять роль западной помощи (в том числе ленд-лиза) и подчеркнул "украинские достижения" в войне, упомянув даже территориальные расширения после 1945 года.

Как уже писали "Комментарии", в городе Нарва, на самой границе с Россией, Эстония снова использовала символическую форму протеста против агрессивной политики Кремля. 9 мая этого года на стене Нарвского замка, которая выходит в сторону России, появился большой баннер, сравнивающий Владимира Путина с Адольфом Гитлером.