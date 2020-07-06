ОП решил наказывать за прослушку чиновников после слива записей о вероятном преступлении Саакашвили, - СМИ

Глава офиса президента Андрей Ермак публично высказался о новом законопроекте, предусматривающем наказание за публикацию секретных разговоров чиновников. Это произошло после того, как в СМИ появились записи тайных разговоров главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, которые могут указывать на его причастность к организации покушения на грузинского журналиста. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Идея разработать такой законопроект в ОП возникла, как ответ на обнародование журналистами Валерием Товмачом и Олегом Дейнекой записей. Затем они также написали заявления в ГПУ, СБУ и МВД о совершении преступления Саакашвили.

"Наши источники в ОП утверждают, что идея Ермака возникла после скандала с участием Михеила Саакашвили. На днях двое журналистов – Валерий Товмач и Олег Дейнека – провели пресс-конференцию и подали заявление на имя генпрокурора, главы СБУ и МВД, словом, привлекли к себе внимание всей пишущей братии и силовой верхушки. Согласно собранным ими данным, Михаил Саакашвили скрыл информацию о готовящемся покушении на убийство, а также сотрудничает с иностранной агентурой", - пишет издание.

Речь идет о покушении на лидера оппозиции в Грузии, журналиста Георгия Габунию, о чем мировые СМИ писали на прошлой неделе.

"Мы обвиняем Михаила Саакашвили в сокрытии информации о готовящемся покушении на убийство и в сотрудничестве с иностранной агентурой!", – заявляют Товмач и Дейнека. – "Теперь взаимосвязанные события выстроились в логическую цепочку. Итак, журналист, тесно связанный с Михаилом Саакашвили, планирует беспрецедентную международную медийную кампанию для создания собственной узнаваемости. Можно представить, какого масштаба негодование, протесты, а возможно, и политическую дестабилизацию могло бы вызвать убийство тележурналиста Георгия Габуния в Грузии. А теперь представим международный резонанс этого события в случае, если бы Габунию успели "раскрутить".

По данным журналистов, Саакашвили знал о готовящемся покушении и был его автором. Об этом стало известно из подслушанных разговоров Михаила Саакашвили и объявленного в розыск Интерполом бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеашвили.

"Источники в ОП утверждают, что, узнав обо всех обстоятельствах, Владимир Зеленский захотел немедленно уволить Саакашвили с поста главы Нацсовета реформ. По словам источников, глава ОП Ермак использовал все свое влияние, чтобы охладить президента и снять вопрос отставки с повестки дня. А уже буквально на следующий день Ермак выступил со своей инициативой. Ермак готов ввести уголовную ответственность за обнародование компромата, пожертвовать ради Саакашвили свободой слова и в очередной раз пригрозить расследователям тюрьмой", - говорится в материале.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что грузинский журналист Георгий Габуния обругал президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

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