ООН приняла декларацию о двух государствах на Ближнем Востоке

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством проголосовала за принятие декларации, в которой изложены "ощутимые, ограниченные во времени и необратимые шаги" на пути к решению конфликта между Израилем и палестинцами по принципу "двух государств". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Генеральная Ассамблея ООН. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что декларация на семи страницах является результатом международной конференции в ООН в июле, организованной Саудовской Аравией и Францией, посвященной конфликту, который длится десятилетиями. Соединенные Штаты и Израиль бойкотировали это мероприятие.

Резолюция, поддерживающая декларацию, получила 142 голоса "за" и 10 "против", а 12 стран воздержались.

Голосование состоялось накануне встречи мировых лидеров 22 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, на которой Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Бельгия, как ожидается, официально признают палестинское государство.

Декларация, одобренная 193 членами Генеральной Ассамблеи, осуждает атаки против Израиля, совершенные палестинскими боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года, которые спровоцировали войну в Газе.

Она также осуждает нападения Израиля на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Газе, осаду и голод, "которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе и кризису в сфере защиты". Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что резолюция обеспечила международную изоляцию ХАМАС.

"Впервые сегодня Организация Объединенных Наций приняла текст, который осуждает его за его преступления и призывает к капитуляции и разоружению", – сказал он в своем сообщении.

Резолюцию поддержали все арабские государства Персидского залива. Против проголосовали Израиль и США, а также Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга.

