Она не была «предшественницей»: схему «заработка» главы МСЭК на инвалидности крышили

6 млн долларов наличными нашли у руководительницы МСЭК и ее сына – руководителя пенсионного фонда в Хмельницкой области. По словам нардепа Алексея Кучеренко, это очень большая сумма, и признак того, что "накопление" длилось достаточно долго.

Обыск у главы МСЭК Хмельницкой области

"Об этом не могли не знать! Это не "предшественница"! Возникает вопрос – почему так долго этого "не замечали" (в том числе и правоохранители) и кто наверху крышил эту схему?!" – спрашивает нардеп.

Вместе с тем военный Денис Ярославский рассказал, что недавно встречался со старым другом, занимающимся расследованием коррупционных дел на топовых должностях.

"После нашего разговора настроение было просто убито. Во время полномасштабной войны ориентировочная сумма, прошедшая через коррупционные схемы для тех, кто пытается избежать армии или уехать за границу, превысила $1,5 млрд.", — отметил военный.

По его словам, основные схемы сосредоточены на системах "Путь", МСЭК, ВЛК/ТЦК и других медицинских учреждениях.

"Вы только представьте, какие суммы пошли в карманы людей, которые раньше даже не мечтали о таких деньгах. Посмотрите на рынок элитной недвижимости и автомобилей в 2023-24 годах! Вы будете в шоке, сколько родственников чиновников быстро обогатились. Чем большее давление со стороны государства, тем больше людей готовы отдать все, чтобы бежать из страны. Это все похоже либо на неконтролируемый хаос, либо на умышленное бездействие. Честно, я уже не понимаю, что это", – отметил в Фейсбуке Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что работники ДБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.



