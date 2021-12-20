Омикрон в Украине: Минздрав усиливает требования к массовым мероприятиям

Новый штамм коронавируса Омикрон уже в Украине. Об этом известно из исследования, проведенного в лаборатории Центра общественного здоровья Украины. У приехавшей из-за границы украинки взяли тест на коронавирус. Когда биологический материал секвенировали, обнаружили там Omicron (B.1.1.529-like). Несмотря на то, что женщина находится на самоизоляции, инфицированных может быть больше, говорят в Министерстве здравоохранения (Минздрав).

В Украине обнаружили Омикрон, фото из открытых источников

Как сообщил председатель депутатской Комиссии по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, штам может вызвать новую волну заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине в январе-феврале 2022 года. Симптомы инфицирования Омикроном: перение в горле, сухой кашель, чувство сильной усталости, боли в мышцах и значительная потливость ночью.

В Минздраве ужесточают карантинные требования к массовым празднованиям и мероприятиям. Во-первых, территорию, где проводится массовое мероприятие, нужно огородить. К участию в праздновании не допускаются граждане, не имеющие следующих документов: сертификата вакцинации/справки о наличии противопоказаний к прививке/отрицательного результата тестирования/справки о выздоровлении.

В "красных" зонах допускаются до массовых мероприятий только граждане, прошедшие полный курс вакцинации. В "желтых" – допускаются, те, кто получил одну или две дозы вакцины.

Организаторы должны приложить усилия, чтобы не было очередей на территории проведения мероприятия, граждане должны соблюдать социальную дистанцию. Посетители и персонал должны быть в правильно надетых защитных масках.

По состоянию на 20 декабря зафиксировано новых случаев инфицирования COVID-19 – 2536, умерло – 157, выздоровело – 6 690. В "красной" зоне находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

Как сообщал портал "Комментарии", пациенты, больные штаммом Омикрон, рассказали о новом симптоме.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!