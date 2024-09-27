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Черновалова Кристина
Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен, обратился к международным донорам с призывом перестать финансировать Международную Федерацию Красного Креста. Он обвиняет организацию в поддержке российских действий, вредящих Украине. Лубинец считает, что федерация не реагирует на преступления, совершаемые Российским Красным Крестом.
Украинский омбудсмен призывает к пересмотру финансирования МФЧХ
Лубинец рассказал, что неоднократно обсуждал с руководством МФКК проблему Российского Красного Креста. Он посылал доказательства преступлений, но его обращения остались без ответа в отчетах Федерации.
"Неоднократно имел коммуникацию с руководством и представителями Федерации ЧХ по поведению российского общества. Каждый раз приводил примеры, аргументы и факты об их вероятных преступлениях и требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации".
В ответ на эти обвинения Федерация создала Наблюдательную группу для проверки действий Российского Красного Креста. Однако даже после сбора доказательств и встречи с президентом Федерации их официальный отчет не содержал критики в адрес России.
Лубинец призывает доноров пересмотреть свою поддержку и перенаправить средства в украинский Красный Крест, который будет более эффективно защищать интересы и безопасность украинцев.
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