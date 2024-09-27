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Омбудсмен Лубинец призывает остановить денежную поддержку Красного Креста

Дмитрий Лубинец требует прекратить поддержку МФКК, покрывающей деятельность российского Красного Креста

27 сентября 2024, 18:35
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Черновалова Кристина

Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен, обратился к международным донорам с призывом перестать финансировать Международную Федерацию Красного Креста. Он обвиняет организацию в поддержке российских действий, вредящих Украине. Лубинец считает, что федерация не реагирует на преступления, совершаемые Российским Красным Крестом.

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Лубинец рассказал, что неоднократно обсуждал с руководством МФКК проблему Российского Красного Креста. Он посылал доказательства преступлений, но его обращения остались без ответа в отчетах Федерации.

"Неоднократно имел коммуникацию с руководством и представителями Федерации ЧХ по поведению российского общества. Каждый раз приводил примеры, аргументы и факты об их вероятных преступлениях и требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации".

В ответ на эти обвинения Федерация создала Наблюдательную группу для проверки действий Российского Красного Креста. Однако даже после сбора доказательств и встречи с президентом Федерации их официальный отчет не содержал критики в адрес России.

"Теперь же Федерация опубликовала отчет о деятельности СЧХ, в котором не учтено ни одного. В этом отчете Федерация фактически признала оккупацию ТОТ Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В тексте подтверждается, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории Украины. Но РЧХ должно работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РЧХ, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями".

Лубинец призывает доноров пересмотреть свою поддержку и перенаправить средства в украинский Красный Крест, который будет более эффективно защищать интересы и безопасность украинцев.



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6845
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