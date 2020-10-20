Октябрьские заморозки: где в Украине температура упадет сильнее всего

Погода в Украине во вторник, 20 октября, будет солнечной и сухой. Однако намного теплее от этого не станет. Напротив, в некоторых регионах ночью следует ждать заморозков. Такой прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.

Заморозки в Украине. Фото: slovoidilo.ua

Жителям северных регионов лучше одеваться сегодня потеплее. Здесь будет холоднее всего. Дневной максимум — 10-11 градусов выше ноля. А вот уже ночью ударят заморозки. Самыми ощутимыми они будут в Сумской области.

До нуля ночью температура также может упасть в Харьковской и Черкасской областях. Днем в Центре и на Востоке Украины воздух прогреется до +12. И лишь в Кировоградской области местами термометры могут показать +13.

На Юге Украины сегодня сравнительно тепло. Днем синоптики обещают до +15.

Немного потеплеет в западных регионах. Солнце сегодня нагреет воздух до +13. Как и в остальных областях Украины, дождей здесь ждать не стоит.

Уже завтра, 21 октября, в некоторых регионах Украины может стать еще теплее. Резкого скачка температуры, конечно, ждать не стоит, но и небольшое повышение приятно порадует.

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