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оккупанты повторно обстреляли ранее поврежденную электростанцию "Центрэнерго"

С начала полномасштабной войны теплоэлектростанции "Центрэнерго" подверглись более 50 обстрелов.

сегодня, 17:20
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Клименко Елена

20 января российские войска снова атаковали электростанцию "Центрэнерго", которая ранее уже была разрушена во время предварительных обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба компании "Центрэнерго".

оккупанты повторно обстреляли ранее поврежденную электростанцию "Центрэнерго"

Фото: из открытых источников

"Хотя станция была полностью уничтожена раньше, враг снова нанес удар этой ночью. К счастью, пострадавших нет", — отметили в сообщении.

После обстрела специалисты компании приступили к работе по разбору завалов.

Общая сумма ущерба от предыдущих атак превысила 250 миллионов евро, и эта цифра продолжает расти, поскольку оценка повреждений еще продолжается.

С начала полномасштабной войны теплоэлектростанции "Центрэнерго" подверглись более 50 обстрелов. Уже весной 2024 года компания стала единственной, что была вынуждена полностью прекратить генерацию из-за постоянных атак.

Напомним, что в результате масштабной ракетной атаки россияне утром 11 апреля 2024 полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая поставляла электроэнергию до почти 3 миллионов человек в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В состав компании "Центрэнерго" входили три ТЭС: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (Донецкая область). Змиевская ТЭС была разрушена в результате ракетного удара 22 марта 2024, а Углегорскую ТЭС россияне оккупировали еще 25 июля 2022 года. Таким образом компания потеряла 100% своих мощностей. К середине мая 2024 года на Змиевской и Трипольской ТЭС еще продолжался процесс разбора завалов после ракетных ударов, и это займет еще полтора-два месяца.

Портал "Комментарии" уже писал, что в субботу, 4 января, журналисты российских пропагандистских СМИ попали под обстрел на трассе Донецк-Горловка. В результате обстрела некоторые журналисты пропагандистских медиа погибли.



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Источник: https://www.facebook.com/PATCentrenergo/posts/pfbid02GosxY4NvGNq3aJumNE2suzYm8H8MA59tDsZSDkLRhbD8DiwtYsNHDjBfw3KuaNChl
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