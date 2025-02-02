Оккупанты похвастались, сколько заработали на продаже квартиры Зеленского в Крыму

Российские оккупационные "власти" заявили, что получили более 4,8 миллиарда рублей (48,5 млн долларов) от продажи "национализированного" имущества украинцев во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает российский "министр" имущественных и земельных отношений полуострова Лариса Кулинич, передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Квартира семьи Зеленских - часть незаконно конфискованной украинской недвижимости в Крыму. Фото: из открытых источников

Среди проданных объектов, как отчиталась Кулинич — квартира президента Владимира Зеленского в Ялте, комплекс недвижимости "Вилла Елена", торговый центр "Бакалея", отель "Тысяча и одна ночь", отель "Европа" в Алуште и другая недвижимость, отметила представитель оккупационных властей. По ее словам, за прошлый год к перечню "национализированного" имущества добавилась более тысячи объектов, среди которых продуктовые склады, торговые центры, офисные помещения и кинотеатры.

Кулинич не уточняет, за какой срок российские власти "заработали" почти 5 млрд рублей. Вероятно, речь идет о всем сроке незаконной оккупации Крыма. В частности, о незаконной "продаже" квартиры Зеленского российская пропаганда писала еще осенью 2023 года. Ее тогда купили за 44, 3 млн рублей.

29 декабря 2023 года глава российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил о "национализации" 2600 объектов движимого и недвижимого имущества граждан Украины в Крыму. В частности, в этот перечень вошли активы бизнесмена Игоря Коломойского, здание Меджлиса крымскотатарского народа и квартиры супруги президента Украины Елены Зеленской. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в ноябре 2024 года утверждал, что в бюджет полуострова от продажи "национализированной" недвижимости поступило 2,7 миллиарда рублей (а всего — 4,5 млрд руб).

В 2023 году тогдашний постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства. К ним относятся решения по "национализации" или конфискации имущества, по установлению наследства. Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков отмечал, что только за 2024 год в Крыму и Севастополе российские власти "национализировали" имущество 560 физических и юридических лиц и еще 135 зданий в Севастополе.

Ранее "Комментарии" писали, что деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей по силам, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы лишились возможности спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью "Общественному" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.



















