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Оккупанты подбираются к Славянску – накрыли город ракетными ударами: есть погибшие

Россияне ночью ракетами атаковали Славянск

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска ночью атаковали Славянск. В следствии ракетного удара уже известно, как минимум о трех погибших мирных гражданах, еще минимум шестеро получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал лава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Оккупанты подбираются к Славянску – накрыли город ракетными ударами: есть погибшие

Славянск. Фото: Facebook Павел Кириленко

Губернатор Донецкой области отметил, что россияне прицельно были по гражданским объектам, понимая, что от этого могут пострадать люди. Так, по меньшей мере разрушения зафиксировано на 6 многоэтажках, также есть разрушения на одной из школ.

Павел Кириленко добавил, говорить о точном количестве погибших и пострадавших от авиаудара можно будет только после того, как спасатели закончат свою работы, разберут завалы.                                                                            

По словам чиновника, очередной авиаудар российского агрессора – еще одно подтверждение того, что оккупанты целенаправленно бьют по мирному населению, совершая нечеловеческие поступки.

Кириленко также обратился к жителям Донецкой области не терять времени и стараться как можно быстрее эвакуироваться из региона, где жить становиться небезопасно. Ведь нет ни одного населенного пункта, куда не мог бы достать своими обстрелами противник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ подтвердили – российские оккупанты пошли на штурм сразу по двум направлениям, на очереди третье.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Владимир Зеленский рассказал, почему наступает тот момент, когда России придется отложить оружие.
Оккупанты подбираются к Славянску – накрыли город ракетными ударами: есть погибшие - фото 2
Оккупанты подбираются к Славянску – накрыли город ракетными ударами: есть погибшие - фото 3


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Источник: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/557636299252262
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