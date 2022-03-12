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Оккупант на допросе: нам дали понять, что назад мы не вернемся

Во время допроса в Украине российские военный признался о том, что армейское руководство использует своих военных, как пушечное мясо

сегодня, 13:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин потерял веру в собственное войско и прибегает к сталинским репрессиям. Все больше бойцов это начинают понимать, многие принимают решение дезертировать или сдаваться в плен, чтобы не получить пулю в спину. Об этом попавший в плен российский военный рассказал на допросе в СБУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

Оккупант на допросе: нам дали понять, что назад мы не вернемся

Допрос российского военного / Скриншот

Оккупант рассказал, что в российской армии снова начала внедряться практика "расстрельных отрядов". Она состоит в том, что сначала в сторону противника отправляются основные силы, а уже потом вслед за ними идут эшелоны "расстрельных отрядов". Таким образом российским солдатам никто не дает выбора, чтобы вернуться обратно на Родину. Есть лишь два варианта – прорывать в сторону противника или же погибать под шквальным огнем.

"Нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", — рассказал на допросе российский военный.

Ранее Минобороны РФ выдало приказ уничтожать трупы военных российской армии, погибших в Украине. Таким образом российское руководство пытается скрыть точные цифры потерь во время войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД России продолжают открыто угрожать новыми ударами по Украине. Так замглавы МИД РФ Сергей Мягков заявил о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Такими целями российский дипломат назвал грузы с вооружением, который поставляют Украине США и другие страны Запада.




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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/657996308756279/
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