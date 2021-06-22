logo
Русский Українська

BTC/USD

29817.39

ETH/USD

1802.62

LTC/USD

110.50

USD/UAH

27.48

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста

Кроме того, Элеонора Павленко профинансировала изготовление и установку на фасаде дома новой охранной таблички

сегодня, 13:16
Автор:

Станислав Молчанов

Дом по улице Станиславского 3, построенный в 1909 году, вернулся в реестр объектов исторического наследия благодаря усилиям координатора общественной организации "Национальный антикоррупционный союз", дочери известного кинематографиста Алексея Ярмольского Элеоноры Павленко. Об этом сообщил глава "Национального антикоррупционного союза" Андрей Володкевич.

Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста

Элеонора Павленко - фото из открытых источников

Напомним, самая короткая в центральной части Киева улица Станиславского (до 1938 года Новая) возникла в конце XIX века в связи с распланировкой и застройкой бывшей усадьбы профессора Киевского университета Фридриха Меринга. В разное время на этой улице жили актер Богдан Ступка, певец Дмитрий Гнатюк, писатель Юрий Смолич, академик Лев Медведь, композитор Аркадий Филиппенко, кинематографист Алексей Ярмольский.

Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста - фото 2
По словам Андрея Володкевича, история борьбы за спасение дома по адресу Станиславского 3 началась с того, что координатор "Национального антикоррупционного союза", в прошлом тележурналист первого канала украинского телевидения Элеонора Павленко обнаружила — с фасада старинного дома исчезла охранная табличка. Она же выяснила, что дом исчез и из реестра объектов исторического наследия Киева. 
"В ходе проведенного Элеонорой Павленко расследования стало очевидно, что дом стал жертвой схемы выведения исторических зданий из-под защиты государства. Благодаря ее усилиям были фактически сорваны планы одной проектно-строительной банды по "реконструкции" дома на Станиславского с использованием "документации" по несуществующему адресу — улица Городецкого 12/2/3", — сообщил Володкевич.

"Как результат – Печерское управление полиции ГУ НПУ в Киеве открыло криминальное производство № 12017100060000984, а департамент культуры Киевской городской администрации поддержал инициативу Элеоноры Алексеевны, которая профинансировала изготовление и установку на фасаде дома новой охранной таблички", — подчеркнул глава "Национального антикоррупционного союза".

 Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста - фото 3
Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста - фото 4


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ