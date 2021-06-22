Охранный статус дому на Станиславского в центре Киева помогла вернуть дочь известного кинематографиста

Дом по улице Станиславского 3, построенный в 1909 году, вернулся в реестр объектов исторического наследия благодаря усилиям координатора общественной организации "Национальный антикоррупционный союз", дочери известного кинематографиста Алексея Ярмольского Элеоноры Павленко. Об этом сообщил глава "Национального антикоррупционного союза" Андрей Володкевич.

Элеонора Павленко - фото из открытых источников

Напомним, самая короткая в центральной части Киева улица Станиславского (до 1938 года Новая) возникла в конце XIX века в связи с распланировкой и застройкой бывшей усадьбы профессора Киевского университета Фридриха Меринга. В разное время на этой улице жили актер Богдан Ступка, певец Дмитрий Гнатюк, писатель Юрий Смолич, академик Лев Медведь, композитор Аркадий Филиппенко, кинематографист Алексей Ярмольский.

По словам Андрея Володкевича, история борьбы за спасение дома по адресу Станиславского 3 началась с того, что координатор "Национального антикоррупционного союза", в прошлом тележурналист первого канала украинского телевидения Элеонора Павленко обнаружила — с фасада старинного дома исчезла охранная табличка. Она же выяснила, что дом исчез и из реестра объектов исторического наследия Киева. "В ходе проведенного Элеонорой Павленко расследования стало очевидно, что дом стал жертвой схемы выведения исторических зданий из-под защиты государства. Благодаря ее усилиям были фактически сорваны планы одной проектно-строительной банды по "реконструкции" дома на Станиславского с использованием "документации" по несуществующему адресу — улица Городецкого 12/2/3", — сообщил Володкевич.

"Как результат – Печерское управление полиции ГУ НПУ в Киеве открыло криминальное производство № 12017100060000984, а департамент культуры Киевской городской администрации поддержал инициативу Элеоноры Алексеевны, которая профинансировала изготовление и установку на фасаде дома новой охранной таблички", — подчеркнул глава "Национального антикоррупционного союза".









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