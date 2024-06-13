Однажды нервы не выдержат: эксперт рассказал о тяжелых последствиях нападения на работников ТЦК

Правда в том, в ТЦК есть взяточники, но это не дает права во время военного положения применять силу ко всем военным, считает финансист Сергей Фурса.

ТЦК

По его словам, вполне может произойти такое, что однажды у какого-то военного не выдержат нервы и он пристрелит того, кто применяет к нему силу.

"И он будет прав. И я буду первым, кто будет защищать такого военного. Ибо в стране война. Ибо военный выполняет свою задачу. Потому что уже получило. И виноватым в гибели гражданского будут люди, все это время терпящие позорную практику пренебрежения и атаки представителей ТЦК. Которые для многих людей, похоже, выглядят страшнее, чем солдаты Путина. Или просто на них нападать не страшно? Потому что россияне пристрелили бы таких в данный момент. А украинские военные вынуждены вести себя "вежливо",

– отмечает Фурса.

Он напомнил, что некоторые украинцы считают, что могут избивать или даже кусать военных, чтобы не допустить мобилизации своих родных.

"Что дальше? И есть ли ответственность за такие действия. Ответственность военного положения. И, конечно, можно понять эмоции матери. Но за такие понятные эмоции должна наступать понятная уголовная ответственность. Чтобы другие держали свои эмоции при себе",

– считает Фурса.

По его словам, почему-то в обществе к "чужим" начали попадать выполняющие свою работу полицейские и военные.

"Так может всю армию распустим? Или там, в ВСУ, служат другие люди?"

– спрашивает эксперт.

Фурса добавляет, что никто из гражданских не хочет уходить в армию, вдохновляясь российской пропагандой, что это путь в один конец, но одно дело тихо бояться, а другое активно действовать. Становиться на одну сторону с россиянами.

"Ибо с одной стороны ВСУ. А если вы против ВСУ, то вы вместе с Путиным, Кадыровым и их убийцами и палачами из Бучи. Прекрасная компания, правда же",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР думают над тем, как в будущем предотвратить произвол ТЦК.



