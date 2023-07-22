Одна из стран ЕС отгораживается от Турции огромным забором: что произошло

Греческая власть начала строить дополнительный 35-километровый стальной забор вдоль реки Мерич на границе с Турцией, чтобы предотвратить попытки пересечения границы со стороны нелегальных мигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daily Sabah".

Забор на границе. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что многие нелегальные мигранты с Ближнего Востока, Азии или Африки пытаются нелегально пробраться в Турцию, чтобы затем пересечь границу с Грецией и попасть в Европейский Союз.

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Дополнительный 35-километровый стальной забор высотой 5 метров будет построен между городами Дидимотейко и Суфли, расположенными вблизи турецкой границы.

Общая стоимость дополнительных сооружений и ремонта вместе с новым ограждением достигнет примерно 100 миллионов евро.

Ранее Греция уже построила два стальных ограждения на границе с Турцией, одно длиной 12,5 километров, а другое – 26,5 километров. Только в 2021 году Греция завершила строить ограждение на границе с Турцией длиной 40 км вдоль реки Еврос, а в 2022 году решила продолжить забор.

Интересно здесь два момента. Первый – у Греции уже есть два стальных забора на границе в Турцией, но от этого мигрантов не стало меньше. Второй момент – Турция уже давно подымает вопрос о своем членстве в ЕС и теперь вот мы видим, что не только вопрос откладывается, но страны Евросоюза отгораживаются от Турции забором.

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