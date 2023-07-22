logo

BTC/USD

29887.61

ETH/USD

1888.47

LTC/USD

93.61

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Одна из стран ЕС отгораживается от Турции огромным забором: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Одна из стран ЕС отгораживается от Турции огромным забором: что произошло

Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией, чтобы сдержать мигрантов

сегодня, 15:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Греческая власть начала строить дополнительный 35-километровый стальной забор вдоль реки Мерич на границе с Турцией, чтобы предотвратить попытки пересечения границы со стороны нелегальных мигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daily Sabah".

Одна из стран ЕС отгораживается от Турции огромным забором: что произошло

Забор на границе. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что многие нелегальные мигранты с Ближнего Востока, Азии или Африки пытаются нелегально пробраться в Турцию, чтобы затем пересечь границу с Грецией и попасть в Европейский Союз.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Дополнительный 35-километровый стальной забор высотой 5 метров будет построен между городами Дидимотейко и Суфли, расположенными вблизи турецкой границы.                                                                       

Общая стоимость дополнительных сооружений и ремонта вместе с новым ограждением достигнет примерно 100 миллионов евро.

Ранее Греция уже построила два стальных ограждения на границе с Турцией, одно длиной 12,5 километров, а другое – 26,5 километров. Только в 2021 году Греция завершила строить ограждение на границе с Турцией длиной 40 км вдоль реки Еврос, а в 2022 году решила продолжить забор.

Интересно здесь два момента. Первый – у Греции уже есть два стальных забора на границе в Турцией, но от этого мигрантов не стало меньше. Второй момент – Турция уже давно подымает вопрос о своем членстве в ЕС и теперь вот мы видим, что не только вопрос откладывается, но страны Евросоюза отгораживаются от Турции забором.                

Читайте также на портале "Комментарии" — деньги не пахнут: Греция помогает России обходить санкции – СМИ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/greece-starts-construction-of-over-35-km-fence-on-turkiye-border
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!