Одна из самых популярных стран для путешествий у украинцев хочет ввести чрезвычайное положение

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Республики Чехия Роман Примула внес инициативу возобновить чрезвычайное положение в стране из-за роста числа случаев заражения на COVID-19. Об этом сообщает местное издание Novinky.
Премьер Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что правительство соберется уже в ближайшую среду, 30 сентября. И одним из самых главных вопросов будет возвращение чрезвычайного положения. Он добавил, что поддержит данную инициативу министра здравоохранения.
Помимо премьера, о своей поддержке инициативы главы Минздрава заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
За последние сутки в Чехии выявлено 1287 новых случаев заражения на COVID-19.
Как ранее сообщали "Комментарии", чрезвычайное положение в Чехии было отменено 18 мая. Такой строгий режим был введен впервые в истории страны — чрезвычайное положение длилось 66 дней.
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