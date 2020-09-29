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Одна из самых популярных стран для путешествий у украинцев хочет ввести чрезвычайное положение

Чехия может закрыть свои границы

29 сентября 2020, 11:37
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Республики Чехия Роман Примула внес инициативу возобновить чрезвычайное положение в стране из-за роста числа случаев заражения на COVID-19. Об этом сообщает местное издание Novinky.

Одна из самых популярных стран для путешествий у украинцев хочет ввести чрезвычайное положение

"Давайте будем реалистами и серьезно отнесемся к ситуации. Надеюсь, в скором времени, как только пройдет заседание правительства, мы примем решение о чрезвычайном положении. Чехия сейчас нуждается в этом", — сказал Примула.

Премьер Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что правительство соберется уже в ближайшую среду, 30 сентября. И одним из самых главных вопросов будет возвращение чрезвычайного положения. Он добавил, что поддержит данную инициативу министра здравоохранения. 

Помимо премьера, о своей поддержке инициативы главы Минздрава заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

За последние сутки в Чехии выявлено 1287 новых случаев заражения на COVID-19. 

Как ранее сообщали "Комментарии", чрезвычайное положение в Чехии было отменено 18 мая.  Такой строгий режим был введен впервые в истории страны — чрезвычайное положение длилось 66 дней.



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