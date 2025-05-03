Один из мировых лидеров неожиданно заболел перед визитом к Путину на парад к 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в Соединенные Штаты. Сербский лидер прервал поездку и вернулся в родную страну. Это произошло накануне визита в Москву, который запланирован на 9 мая.

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США. Из-за болезненного состояния Вучич обратился за медицинской помощью, прошел обследование и решил вернуться в Сербию.

Таким образом, Вучич пропустил главные встречи в США, в том числе с республиканцами. Единственным с кем встретившийся президент Сербии оказался бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

В администрации Вучича не сообщили конкретной информации о болезни президента, однако отменили меры на ближайшие дни.

Несмотря на критику со стороны ЕС, Вучич должен был ехать в Москву на День победы 9 мая. Пока неизвестно, отменит ли президент Сербии свой визит в Россию из-за внезапной болезни.

Одновременно с болезнью Вучича российские СМИ сообщили, что якобы заболел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также должен присутствовать на параде в Москве на День победы. Однако в администрации Фицо опровергли информацию о болезни словацкого лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не может предоставить гарантии безопасности в России на День победы для иностранцев, желающих туда приехать. По его совам, между странами продолжается война.

Также "Комментарии" писали, что два мировых лидера отказались ехать на парад к Путину на 9 мая. Свои приглашения в День победы они получили еще в прошлом году.