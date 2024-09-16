Odesa Economic Revival forum: восстановление Одессы будет иметь ключевое значение для восстановления Украины

Япония будет продолжать всесторонне поддерживать Одессу по разным направлениям, среди которых инфраструктурные проекты, культура и т.д. Об этом, в частности, заявил Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда во время Odesa Economic Revival forum 2024 — события, собравшие представителей дипломатического корпуса, центральной власти и местного самоуправления, украинских и международных политиков, бизнесменов, промышленников, ведущих экспертов в области экономики и культуры , а также общественный сектор и благотворительные организации.

Геннадий Труханов

Как подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов, город остается флагманом развития страны и расцвет европейской Украины начнется именно с Одессы.

"Мы рассматриваем восстановление Одессы как мощного культурно-экономического, научного и туристического центра Украины – с развитой инфраструктурой, высокими социальными и экологическими показателями и качеством жизни", – заявил Геннадий Труханов.

При этом Карло Формоза, Посол Италии в Украине, назвал Одессу "надеждой на восстановление Украины". По его словам, Италия уже много лет является надежным партнером Одессы, однако особую значимость это сотрудничество приобрело во время полномасштабной войны. В частности, было принято решение о включении исторического центра Одессы в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы активно помогали Одессе попасть в список. И город того стоит, мы увидели результат", отметил господин Формоза.

"Мы верим в то, что восстановление города и региона будет иметь ключевое значение для долгосрочного восстановления Украины", — отметил, в свою очередь, Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и добавил, что Япония будет продолжать всесторонне поддерживать Одессу в разных направлениях от инфраструктурных проек до культуры .























