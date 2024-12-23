Очереди на границе с Украиной: какие пункты пропуска перегружены

Утром понедельника, 23 декабря, в нескольких пунктах пропуска между Украиной и Польшей зафиксированы значительные очереди. Об этом сообщает Госпогранслужба. Наибольшее скопление автомобилей наблюдается на пунктах пропуска "Корчевая" и "Медика".

Очереди на границе Украины и Польши

Главной причиной очередей называют повышенный пассажиропоток в предрождественский период. По данным пограничников, количество людей, пересекающих границу через пункты Львовской области, выросло на 25%. Это привело к усложнению движения транспорта и увеличению времени ожидания.

Чтобы избежать длинных очередей, путешественникам советуют пользоваться менее загруженными пунктами пропуска, расположенными неподалеку. Также пограничники рекомендуют заранее проверять актуальную информацию о состоянии очередей на официальных ресурсах.

Предрождественский период традиционно сопровождается увеличением количества путешествующих домой или едущих праздновать за границу. Это характерно не только для Украины, но и для многих европейских стран. На границе с Польшей, наиболее популярным направлением для украинцев, пассажиропоток существенно растет именно перед большими праздниками.

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