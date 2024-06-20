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Очень похоже на надгробную плиту: Ким Чен Ын подарил Путину странный подарок (ФОТО)

Подарок Путину в КНДР оказался с сюрпризом

сегодня, 17:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", ожидаемо встреча двух диктаторов, президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ина, не прошла без обмена подарками. Но больше всего удивила одна из художественных работ, которую получил российский лидер. Она очень сильно похожа на надгробие и сам диктатор внимательно ее рассматривая, кажется, это понял. Хоть виду и не подал.

Очень похоже на надгробную плиту: Ким Чен Ын подарил Путину странный подарок (ФОТО)

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

На фото, которые уже облетели сеть, видно, что картина выполнена как будто из мрамора или стекловидного покрытия, как обычно делают с надгробиями. Да еще и фото диктатора РФ в овальной рамке. Отдельного внимания заслуживает реакция Путина на "шедевр", он якобы не очень обрадовался дальновидности корейского коллеги.

Что касается подарков, которые привезла российская делегация Ким Чен Ину, то в основном обращали внимание на российский лимузин "Аурус". Его уже российская пропаганда называет "первым роскошным автомобилем из России", что символизирует "возрождение промышленного, научного и технологического потенциала РФ".

Также северокорейский лидер получил чайный сервиз и адмиральский кортик (кинжал). В то же время коллекция Путина пополнилась тремя художественными произведениями, включая "надгробие".

Говоря о том, что было вручено главе российского государства принимающей стороной, помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить о том, что именно было представлено, но намекнул, что "они связаны с изображением нашего президента".

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Очень похоже на надгробную плиту: Ким Чен Ын подарил Путину странный подарок (ФОТО) - фото 2




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