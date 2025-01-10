Суд в США вынес Трампу приговор: как его наказали

В суде штата Нью-Йорк 10 января вынесли решение по делу избранного президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Судья Хуан Мерчан назначил Трампу безусловное освобождение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп снова вышел сухим из воды. Фото: Международный экономический форум

Вердикт суда означает освобождение Трампа от ответственности. Но при этом речь не идет о невиновности. Политик признан виновным и станет первым в истории президентом США, осужденным за тяжелое преступление.

Суд разрешил избранному президенту выслушать приговор по видеосвязи. Он вместе с адвокатом находился во Флориде. После решения суда Трамп заявил, что с ним обошлись "очень, очень несправедливо". Он назвал дело против себя "политической охотой на ведьм".

Это единственное из оставшихся у Трампа уголовных дел, которое дошло до приговора. У Трампа остается возможность подать апелляцию. Остальные несколько были закрыты и прекращены.

Трампа по этому делу обвиняли в том, что он фальсифицировал документы, чтобы скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэлс. Та утверждала, что у них с Трампом в 2006 году был секс, и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей за молчание. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает.

Как сообщали "Комментарии", Дональд Трамп просил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено. Но ему в этом отказали.



