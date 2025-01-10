logo

BTC/USD

93884.58

ETH/USD

3248.45

LTC/USD

105.10

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Суд в США вынес Трампу приговор: как его наказали
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд в США вынес Трампу приговор: как его наказали

Новый президент США освобожден от ответственности, но все равно недоволен

сегодня, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

В суде штата Нью-Йорк 10 января вынесли решение по делу избранного президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Судья Хуан Мерчан назначил Трампу безусловное освобождение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Суд в США вынес Трампу приговор: как его наказали

Дональд Трамп снова вышел сухим из воды. Фото: Международный экономический форум

Вердикт суда означает освобождение Трампа от ответственности. Но при этом речь не идет о невиновности. Политик признан виновным и станет первым в истории президентом США, осужденным за тяжелое преступление. 

Суд разрешил избранному президенту выслушать приговор по видеосвязи. Он вместе с адвокатом находился во Флориде. После решения суда Трамп заявил, что с ним обошлись "очень, очень несправедливо". Он назвал дело против себя "политической охотой на ведьм".

Это единственное из оставшихся у Трампа уголовных дел, которое дошло до приговора. У Трампа остается возможность подать апелляцию. Остальные несколько были закрыты и прекращены.

Трампа по этому делу обвиняли в том, что он фальсифицировал документы, чтобы скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэлс. Та утверждала, что у них с Трампом в 2006 году был секс, и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей за молчание. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает.

Как сообщали "Комментарии", Дональд Трамп просил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено. Но ему в этом отказали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-hush-money-sentencing-01-10-25/index.html?t=1736521897749
Теги:

Новости

Все новости