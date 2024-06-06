Очень хотелось, но нет: от какого шага заставили отказаться «Укрэнерго»

В Укрэнерго сообщили, что сегодня они отменят тендер на закупку систем кондиционирования.

Укрэнерго

"Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают",

— говорится в сообщении компании.

В компании утверждают, что опубликованный на Prozorro тендер взамен сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

"Цель этой закупки была обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro",

– говорят в компании.

Там отметили, что все покупают в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.

"Во избежание манипуляций, тендер будет отменен. Мы будем ремонтировать существующие системы кондиционирования, чтобы обеспечить работу технической инфраструктуры компании. Тендерная процедура возобновится, когда будут отменены все отключения",

– заявили в "Укрэнерго".

Также там пообещали посмотреть все актуальные закупки на предмет охлаждающих устройств.

"В наших офисах жарко, как и в каждом другом офисе в Украине",

– подчеркнули в компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в то время, когда "Укрэнерго" призвало украинцев отказаться от использования кондиционеров, компания объявила тендер на их закупку.



