Очень хотелось, но нет: от какого шага заставили отказаться «Укрэнерго»

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Ткачик Олеся
В Укрэнерго сообщили, что сегодня они отменят тендер на закупку систем кондиционирования.
Укрэнерго
В компании утверждают, что опубликованный на Prozorro тендер взамен сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.
Там отметили, что все покупают в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.
Также там пообещали посмотреть все актуальные закупки на предмет охлаждающих устройств.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в то время, когда "Укрэнерго" призвало украинцев отказаться от использования кондиционеров, компания объявила тендер на их закупку.
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