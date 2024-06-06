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Очень хотелось, но нет: от какого шага заставили отказаться «Укрэнерго»

После скандала с объявлением тендера на закупку кондиционеров, Укрэнерго вынуждено было от него отказаться. Более того, в компании сообщили, что в их офисах тоже жарко

сегодня, 15:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Укрэнерго сообщили, что сегодня они отменят тендер на закупку систем кондиционирования.

Очень хотелось, но нет: от какого шага заставили отказаться «Укрэнерго»

Укрэнерго

"Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают",
— говорится в сообщении компании.

В компании утверждают, что опубликованный на Prozorro тендер взамен сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

"Цель этой закупки была обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro",
– говорят в компании.

Там отметили, что все покупают в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.

"Во избежание манипуляций, тендер будет отменен. Мы будем ремонтировать существующие системы кондиционирования, чтобы обеспечить работу технической инфраструктуры компании. Тендерная процедура возобновится, когда будут отменены все отключения",
– заявили в "Укрэнерго".

Также там пообещали посмотреть все актуальные закупки на предмет охлаждающих устройств.

"В наших офисах жарко, как и в каждом другом офисе в Украине",
– подчеркнули в компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в то время, когда "Укрэнерго" призвало украинцев отказаться от использования кондиционеров, компания объявила тендер на их закупку.




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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02Mh9iwsX1UcHWzW6JeaADcUjrZoT6wfCth5aE6uEFSBQjvDpxz9rf5mSjP47m8GXYl?ref=embed_post
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