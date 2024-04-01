Обзор самых мощных Android-смартфонов: новый рейтинг

Актуальный рейтинг AnTuTu, недавно обновленный, внес значительные коррективы в список наиболее мощных Android-смартфонов на сегодня. "Комментарии" узнали, какой телефон возглавил рейтинг.

Составлен рейтинг смартфонов

Так, Asus ROG 8 Pro заявил о себе как непревзойденный лидер среди Android-смартфонов по показателям производительности. Согласно данным за март, телефон совершил настоящий прорыв, набрав в тестах 2,14 миллиона баллов и обойдя ближайших конкурентов, в том числе и гиганта Apple из его iPhone 15 Pro Max.





Asus ROG 8 Pro, оснащенный мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen3, демонстрирует не только непревзойденные результаты в современных бенчмарках. Вслед за лидером расположился Oppo Find X7, удерживавший пальму первенства два месяца подряд до этого обновления, демонстрируя стабильные высокие показатели производительности. Третье место в этом престижном списке занял iQOO 12, а геймерский Red Magic 9 Pro Plus и Vivo X100 Pro заперли пятерку лидеров.

Интересно, что доминирование чипсета Snapdragon 8 Gen 3 среди топовых моделей подчеркивает его преимущество над основным конкурентом – Dimensity 9300 от MediaTek. При этом важным замечанием является отсутствие у топ-10 моделей от известных брендов Samsung и Xiaomi, что может свидетельствовать об изменении приоритетов на рынке или стратегических переориентациях компаний.

Не менее увлекательно обновление рейтинга среднего класса Android-смартфонов, где лидирует OnePlus Ace 3V. Это устройство стало первым, кто получил чип Snapdragon 7 Gen 3, акцентируя на высокой производительности искусственного интеллекта, что критически важно для современного пользователя. За ним расположились модели Redmi K70E и Realme GT Neo5 SE, также подчеркивая общие тенденции рынка к росту требований к производительности и интеллектуальным возможностям устройств.

Напомним, что в условиях стремительного прогресса технологий и увеличения спроса на доступные, но качественные гаджеты, аналитики выделили основные тенденции рынка смартфонов на 2024 год, с акцентом на лучшие бюджетные модели Android. Они нашли три смартфона, отличающиеся на фоне других своими возможностями и стоимостью, предлагая потребителям наилучшее соотношение цены и качества.