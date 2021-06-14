Обвинительный акт НАБУ Евгению Дыхне является юридически абсурдным, – адвокат Алексей Носов

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Станислав Молчанов
Обвинения против президента МАУ Евгения Дыхне в нанесении им ущерба государству — абсурдны, поскольку во время его пребывания в должности директора аэропорта "Борисполь" прибыль этого государственного предприятия значительно увеличилась.
Евгений Дыхне - фото из открытых источнико
Об этом заявил руководитель Уголовной практики юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов, комментируя сегодняшнее вручение НАБУ обвинительного акта своему клиенту Евгению Дыхне и направление дела в суд.
Напомним, 7 сентября 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Евгению Дыхне как бывшему и.о. руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь" о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Ему и начальнику службы арендных отношений инкриминируют убытки в размере 16,5 млн гривен из-за подписания так называемых предварительных договоров на аренду площадей в терминалах аэропорта.
Адвокат приводит аргумент стороны защиты о том, что Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями избежал его.
Он отметил, что когда во времена руководства Евгения Дыхне терминал D аэропорта "Борисполь" заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема – отсутствие инфраструктуры. В терминале не было атрибутов, которые являются необходимыми и комфортными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и тому подобного.
Решение проблемы было затруднено, поскольку Фонд государственного имущества неоправданно долго проводил конкурсы на сдачу имущества в аренду – до двух лет. "Борисполь" на фоне стремительно растущего пассажиропотока и "безвиза" мог еще на два года остаться без современных терминальных сервисов.
Поэтому Евгений Дыхне, по мнению адвоката, задействовал эффективный метод, который задолго до его прихода на должность в аэропорт использовало предприятие. Речь о предварительных договорах аренды, которые по сути являются договорами о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда госимущества.
По условиям этих контрактов арендатор платил цену, рассчитанную по соответствующей методике Фонда. 70% от этой арендной платы шли через Фонд в бюджет Украины, а 30% — оставались аэропорту. После проведения соответствующего конкурса арендатор обязывался освободить помещение, если победит другой претендент.
Евгений Дыхне возглавил международный аэропорт "Борисполь" в 2014 году. Согласно финансовой отчетности по международным стандартам, уже в 2015 году прибыль госпредприятия составила 540 млн гривен, тогда как в 2014 году был зафиксирован убыток в 513,3 млн гривен, а в 2013 году – убыток в 77,4 млн гривен.
Как комментировали экономические эксперты, претензии к бывшему директору аэропорта "Борисполь" со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, регулирующего отношения аренды.
Ранее в интервью СМИ Евгений Дыхне назвал это производство продуктом несовершенства украинского законодательства: "Если площадь не сдавалась в аренду, это ноль и даже минус. У предприятия есть большие расходы на каждый квадратный метр площади, которая не работает, но содержится...".
В 2020 году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" присвоил Евгению Дыхне первое место в номинации "Антикризисный менеджер" за возвращение прибыльности аэропорту "Борисполь" и сохранение МАУ в кризисный 2020 год.
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