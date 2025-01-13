Обвинение против Игоря Зотько: какое решение принял суд

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Кравцев Сергей
Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей украинского предпринимателя Игоря Зотько, владельца одной из крупнейших лицензированных компаний в сфере игорного бизнеса. Судья постановила, что Зотько будет оставаться под стражей в течение 27 дней, до 5 февраля 2025, без возможности внесения залога. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".
Игорь Зотько. Фото из открытых источников
Прокуроры инкриминируют Зотьку содействие государству-агрессору. На заседании заявили, что, по данным следствия, бизнесмен якобы является номинальным владельцем своей компании и не имел законных источников для внесения 30 миллионов гривен в уставный капитал.
По словам представителя прокуратуры, компания может быть связана с российскими структурами, а часть доходов, полученных на территории Украины, могла выводиться в РФ.
Адвокаты Игоря Зотько отрицают эти обвинения, отмечая, что они базируются на предположениях и отсутствии доказательств. Они утверждают, что Зотько имел подтвержденные законные источники для внесения 30 миллионов гривен в уставный капитал, что подтверждено соответствующими документами.
На заседании выступили военные, подтверждающие помощь Игоря Зотько фронту. По их словам, бизнесмен с начала войны поддерживает армию транспортом, дронами, техникой и другими ресурсами, необходимыми для выполнения боевых задач.
Сторона защиты ходатайствовала об освобождении Зотька под залог или передаче его на поруки военных. Однако прокуратура настаивала на содержании под стражей, мотивируя это риском укрывательства подозреваемого.
В итоге судья удовлетворила ходатайство прокурора: "мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 27 дней без определения размера залога".
Адвокаты Игоря Зотько уже заявили, что будут обжаловать это решение в апелляционном порядке. В то же время ситуация вызвала значительный резонанс в обществе, ведь Зотько не только активный налогоплательщик, но и системно помогает армии и поддерживает гуманитарные инициативы.
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