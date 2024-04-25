Общины Закарпатья обратились к СМИ и СБУ с просьбой прекратить манипуляции вокруг "Свидовца"

Жители Ясинянской и Усть-Чернянской общин призывают СМИ публиковать исключительно проверенную информацию о будущем курорте "Свидовец" и избегать спекуляций по данной теме. В частности, "прекратить манипуляцию мифическими инвесторами, которых на данном этапе нет", а также "обманчивыми цифрами по вырубке лесов "под курорт". Об этом говорится в публичном обращении к журналистам "Украинской Правды", которое опубликовали общины на своих сайтах в ответ на публикацию издания. Кроме того, главы общин обратились в СБУ с просьбой проверить людей, распространяющих ложную информацию о курорте.

Свидовец

"Реализация проекта "Свидовець" требует инвестиций в размере не менее 2 млрд евро. Начало любых строительных работ невозможно без получения заключения Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которое будет сформировано исключительно после обнародования и общественного обсуждения "Отчета по оценке влияния на окружающую среду". Исполнительная власть Закарпатья приобщила к разработке Отчета свыше 30 высококвалифицированных ученых различных специализаций. Следующие этапы — изготовление проектов землеустройства, согласование материалов с Правительством, проведение на конкурентной основе торгов и как следствие определения инвестора. И только тогда можно начинать строительство курорта! Потому просим прекратить манипуляцию мифическими инвесторами, которых на данном этапе нет и быть не может. Заказчиком градостроительной документации по законодательству 2017 выступила Раховская и Тячевская районные государственные администрации. Отдельно обращаем внимание на факты распространения обманчивых цифр по вырубке лесов "под курорт". А правда в том, что согласно проектам под развитие планируемых туристических объектов будет вырубаться в 6 раз меньше объемов всех видов рубок главным лесопользователем на проектируемой территории. Курорты, в отличие от лесорубов, заинтересованы в сохранении окружающей среды",

— говорится в обращении.

Вместе с тем, главы общин подчеркнули, что реализация проекта обеспечит создание 30-40 тысяч рабочих мест на курорте и сопредельных территориях и в разных отраслях, что решит проблемы безработицы и наполнение местных бюджетов.

"Наиболее циничны попытки оппонентов представить это борьбой за экологию. Инициатива Европейских партнеров удивляет на фоне следующих фактов: Сейчас в Европе функционирует более 4000 тысяч горнолыжных курортов, 120 тысяч (!) километров горнолыжных трасс и 25 тысяч высот. рабочих мест. Благодаря развитию горнолыжных курортов целые регионы из депрессивных и бедных становятся самыми богатыми в своих странах. В Австрии, Лихтенштейне или Андорре горнолыжный туризм дает более 10% ВВП стран или отдельных территорий. А если сравнивать Украину с соразмерной по количеству населения, площадью гор и общей территорией Францией, то понимаем, что во Франции есть 250 горнолыжных курортов (в Украине их 5), которые ежегодно посещают 30 миллионов туристов (украинские курорты в лучшее довоенное время – до 1 миллиона), во Франции функционируют 3000 подъемников и 11.000 километров горнолыжных трасс (в Украине соответственно – 30 подъемников и 150 километров трасс). А еще в сфере горнолыжного туризма Франции создано около миллиона высокооплачиваемых рабочих мест. То есть отрасль горнолыжного туризма в Украине по имеющемуся потенциалу – это лишь 1-2% горнолыжной отрасли Франции. Понимая все это, мы стремимся развивать горнолыжный туризм!

— говорится в обращении.

Как сообщил в комментарии глава Ясинянского общества Андрей Делятинчук, они также обратились в Службу безопасности Украины с просьбой проверить полномочия и законность заявлений иностранных лиц, указанных в публикации "УП", ведь они систематически распространяют ложную информацию и другими методами пытаются помешать реализации проекта. Как отметил глава общины, такие действия несут угрозу не только экономике Закарпатья, но и Украине в целом.