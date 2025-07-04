Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City настаивает на необходимости доработать законопроекты

Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City настаивает на необходимости доработки законопроектов.

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Соответствующее официальное заявление опубликовано в Facebook Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины.

"Defence City как заявляется – программа направлена на введение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она состоит из четырех крупных законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый (№13420), Таможенный (№13421), Бюджетный (№13422), Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы (№1). – сообщают в Общественном антикорраде.

По утверждению ГАР МОУ, изменения в законодательство имеют много "но":

- в действующей редакции документ содержит нормы, фактически предусматривающие полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения во время выполнения оборонного заказа, даже если эти нарушения были доказаны.

- модель выглядит как работающая в ручном режиме с ограниченным доступом. Это создает риски повторения практики "клуба избранных";

- отдельная норма законопроекта предусматривает, что предприятия, являющиеся резидентами Дія.City, не могут стать участниками Defence City. Это создает необоснованные барьеры для тех, кто уже доказал свою эффективность в производстве технологических решений для фронта;

- льгота по налогу на прибыль предоставляется таким образом, что это не снижает, а, наоборот, повышает сложность для плательщика — как в представлении отчетности, так и в рисках налогового давления;

и многие другие

"Законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины вообще нельзя выносить на голосование." — подчеркивают в ГОР МОУ.

Общественный антикоррупционный совет обращается к промышленности и общественности: "знакомьтесь с содержанием законопроектов и предоставьте свои предложения. Успех Defence City полностью зависит от того, насколько качественно будут прописаны правила, и насколько будет прозрачно работать система."

Напомним, ранее руководитель ГАР МОУ — ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко высказался по поводу изменений в Уголовный кодекс в рамках Defence City

"Законопроект, #13423 – это полный ад, с которым нельзя сделать ничего, кроме как выбросить его на свалку вместе с авторами", — заявил он.