Общественные активисты Игорь Мирошниченко и Виктор Глеба стали фаворитами телеканала Столара

Язык
Coinspot 05.01.2021
BTC/USD
31925.04
ETH/USD
1043.35
LTC/USD
154.16
НБУ 05.01.2021
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Общественные активисты Игорь Мирошниченко и Виктор Глеба признаны самыми частыми героями телеканала "Kyiv.live", принадлежащему киевскому застройщику и народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столара. Об этом свидетельствуют данные новостного мониторинга.
Вадим Столар - фото из открытых источников
По данным мониторинга, Игорь Мирошниченко и Виктор Глеба чаще других общественных активистов и блогеров появлялись на телеканале Вадима Столара "Kyiv.live". Например, телеканал посвятил три различных сюжеты только пикетированию Мирошниченко и Глебой Министерства развития общин и территорий в декабре 2020 года.
Всего за несколько недель перед тем Виктор Глеба рассказывал телеканала "Kyiv.live" о проблемах реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции. Новость об этом вышла также и на интернет-сайте канала. Отдельные материалы телеканал и сайт посвятили также Игорю Мирошниченко.
Всего, по данным мониторинга, в течение последних трех месяцев на телеканале и интернет-сайте Вадима Столара "Kyiv.live" вышли более десятка материалов об Игоре Мирошниченко и Викторе Глебе.
По словам политолога Виталия Кулика, частое появление на телеканале Столара общественных активистов Мирошниченко и Глебы объясняется их партнерскими отношениями.
26 декабря политолог Виталий Кулик опубликовал блог "Экс-свободовцы" на службе ОПЗЖ ", в котором разоблачил сотрудничество так называемых борцов с новостроями с депутатом Вадимом Столаром.
Телеканал "Kyiv.live" начал вещание в Киеве и области в августе 2020-го. Через пресс-службу телеканала Вадим Столар сообщил, что планирует создать сеть региональных СМИ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости