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Общая мобилизация в Украине: продолжится ли в мае призыв в армию

В Украине идет общая мобилизация с конца февраля

2 мая 2022, 16:45 comments1341
Автор:

Козлова Альбіна
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Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, рассказал во время брифинга о призыве украинцев в армию. По его словам, после того, как истечет трехмесячный срок с 24 февраля по 24 мая, возможно будет принято решение о новом периоде мобилизации граждан в ряды армии.

Общая мобилизация в Украине: продолжится ли в мае призыв в армию

Армия укомплектована, фото armyinform

Все зависит от обстановки на фронте и потребностей в личном составе определенных военных специальностей боевых подразделений ВСУ. Общая мобилизация продолжается, в первую очередь призывали тех, кто имеет нужные специальности и тех, кто проходил службу, обучение, имел боевой опыт.

Сейчас темпы мобилизации замедлились, потому что воинские части и подразделения сил обороны были в большей степени укомплектованы еще в первые недели с 24 февраля. Продолжается доукомплектование и пополнение воинских частей согласно плану.

После 24 мая может быть принято решение о продлении сроков мобилизации, если будут продолжаться боевые действия, ведь будет однозначно потребность в пополнении рядов армии военными специалистами. Мобилизация не имеет добровольного характера, говорит Роман Горбач, потому что это обязанность гражданина.

Поэтому вручение повестки или сообщение о том, что нужно явиться в центр комплектования, может осуществляться и в городе, и на блокпостах. Мужчины призывного возраста, которые незаконно уехали за пределы Украины, будут отвечать за свои действия в соответствии с законодательством. За уклонение от прохождения военной службы предусмотрена уголовная ответственность.

Также начальник управления персонала подчеркнул, что все территориальные центры комплектования с началом полномасштабного вторжения были эвакуированы с базами данных на территории, где не было боевых действий. Ни один центр не был захвачен оккупантами. В настоящее время на временно оккупированных территориях россияне проводят незаконную мобилизацию. Если такие граждане попали в плен, то с ними уже работают правоохранители.

По словам Романа Горбача, нет подтверждений по поводу скрытой мобилизации на территории россии, мобилизуют пока что быстрыми темпами из "ЛДНР". Начнет ли россия общую мобилизацию точно сказать невозможно.

Как сообщал портал "Комментарии", политики высказали мнение, поможет ли Путину в войне с Украиной всеобщая мобилизация россиян.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ig_5NQ_lfc0
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