kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18187.20

ETH/USD

607.11

LTC/USD

88.72

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Облачность, осадки в центральной и восточной части страны: прогноз погоды в Украине на вторник, 24 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

Облачность, осадки в центральной и восточной части страны: прогноз погоды в Украине на вторник, 24 ноября

Укргидрометеоцентр рассказал о погоде на вторник, 24 ноября

сегодня, 07:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вторник, 24 ноября, в Украине будет немного теплее по сравнению с предыдущими днями. В целом, в течение дня температура будет держаться выше нулевой отметки, и даже ночью столбик термометра опустится незначительно ниже нуля градусов только в некоторых крайних западных и восточных областях нашей страны. 

Облачность, осадки в центральной и восточной части страны: прогноз погоды в Украине на вторник, 24 ноября

В левобережной Украине на большей части территории будет облачно и дождливо. На правом берегу страны осадков не ожидается, ветер будет несильным, преимущественно западного направления. 

На севере страны, в центральных частях и на востоке, в течение дня ожидается температура от 3 до +5 градусов по Цельсию. Ночью температура может колебаться в пределах -1 +2 градуса. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.   

В западной части будет немного теплее; днем от +4 до +6, ночью температурные колебания будут происходить в пределах -1 +3 градусов по Цельсию. Осадков здесь, как и в южных областях, не ожидается. На юрге теплее всего — днем температура воздуха поднимется до +8, ночью будет в пределах 3-4 градусов тепла.

В Киеве 24 ноября ночью будет от +1 до +3, днем температурный столбик замрет на показателях 4-6 тепла. Ветер западный 7-12 м/с. Тут синоптики обещают дождь и мокрый снег. 

Облачность, осадки в центральной и восточной части страны: прогноз погоды в Украине на вторник, 24 ноября - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том,  почему пижама — плохая одежда для удаленной работы.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ