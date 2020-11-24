Облачность, осадки в центральной и восточной части страны: прогноз погоды в Украине на вторник, 24 ноября

Вторник, 24 ноября, в Украине будет немного теплее по сравнению с предыдущими днями. В целом, в течение дня температура будет держаться выше нулевой отметки, и даже ночью столбик термометра опустится незначительно ниже нуля градусов только в некоторых крайних западных и восточных областях нашей страны.



В левобережной Украине на большей части территории будет облачно и дождливо. На правом берегу страны осадков не ожидается, ветер будет несильным, преимущественно западного направления.

На севере страны, в центральных частях и на востоке, в течение дня ожидается температура от 3 до +5 градусов по Цельсию. Ночью температура может колебаться в пределах -1 +2 градуса. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В западной части будет немного теплее; днем от +4 до +6, ночью температурные колебания будут происходить в пределах -1 +3 градусов по Цельсию. Осадков здесь, как и в южных областях, не ожидается. На юрге теплее всего — днем температура воздуха поднимется до +8, ночью будет в пределах 3-4 градусов тепла.



В Киеве 24 ноября ночью будет от +1 до +3, днем температурный столбик замрет на показателях 4-6 тепла. Ветер западный 7-12 м/с. Тут синоптики обещают дождь и мокрый снег.





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