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Облачно, осадков не ожидается, местами светит солнце: прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 ноября

Укргидрометеоцентр рассказал о погоде на пятницу, 27 ноября

сегодня, 07:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Последний рабочий день недели, 27 ноября, в Украине будет в сухим, без осадков. Температура будет держаться в пределах +3 ... +7 градусов, местами — небольшие заморозки, на большей же части территории нашей страны столбик термометра не опустится ниже нуля градусов.  

Облачно, осадков не ожидается, местами светит солнце: прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 ноября

В западных областях температура днем будет колебаться в пределах от +3 до +7 градусов по Цельсию, глаз порадуют лучи осеннего солнца, которые будут ненадолго прятаться за облаками, ночью может быть небольшой мороз до -4 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. 

В северных областях и центральной части днем температура будет держаться в пределах +2 ...+4, ночью -1... +3. Местами будет просматриваться солнце. Ветер юго-западный 5-10 м/с. 

На юге страны будет значительное теплее. Днем столбик термометра будет подниматься до +8... +12 градусов по Цельсию, ночью  температура будет в пределах 0... +3. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Без осадков. 

На востоке несмотря на солнечную погоду, температура днем будет в пределах +3...+7. Ночью небольшие заморозки от -1 до -3. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Без осадков. 

В Киеве 27 ноября ночью будет от +3 до +5°, днем температурный столбик остановится на показателях -1 +7° тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Также без осадков.

Облачно, осадков не ожидается, местами светит солнце: прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 ноября - фото 2

Ранее "Комментарии" публиковали гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака.




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Источник: https://meteo.gov.ua/
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