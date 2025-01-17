Обещанный гигаватт Зеленского: депутат привел реальные данные о строительстве поколения

В Украине из обещанного гигаватта распределенной генерации электроэнергии реализовано только 133 МВт, что составляет всего 13% от запланированного объема. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Электроэнергия. Фото: 24 Канал

"Поставим точку в вопросе "а как там гигаватт Зеленского?". Ответ короткий — даже четверти не построили… Минэнерго неоднократно заявляло, что задача выполнена (такую информацию предоставляли и в Офис Президента). Но эксперты и медиа сомневались в этих утверждениях", — подчеркнул депутат.

Он также опубликовал официальный ответ от НЭК "Укрэнерго", на основе которого были произведены эти расчеты. В письме указано, что на конец 2024 суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации, в частности малых ТЭЦ и когенерационных станций, составляет 167,51 МВт. Из этого количества в 2024 году было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,787 МВт, а также три объекта газовой генерации мощностью от 20 до 25 МВт, имеющих в совокупности мощность 71,4 МВт.

Также в компании отметили, что эти данные не включают в себя распределенную газовую генерацию, которая подключена непосредственно к внутренним сетям потребителей и не поставляет электроэнергию в объединенную энергосистему Украины. Кроме того, не учтены миниэлектростанции, которые используются только в качестве резервных или аварийных источников питания. У "Укрэнерго" также нет данных о генерирующих мощностях, которые построены и подключены, но еще не введены в эксплуатацию.

Портал "Комментарии" писал, что украинская энергосистема может столкнуться с одной из самых сложных зим за последние три года. Алексей Брехт, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго", объяснил, что компания подготовила три разных сценария, в зависимости от ситуации с безопасностью. Худший предполагает массированные атаки на объекты генерации и передающей инфраструктуры, что может вызвать существенные трудности для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в холодные периоды.