Обещания так и не стали реальностью: почему Украина не может получить замороженные активы РФ

Буквально через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину партнеры Киева сплотились, чтобы нанести Кремлю экономический удар – они заморозили российские зарубежные активы. С тех пор вопрос о дальнейшей судьбе этих средств в размере 300 миллиардов долларов разделил европейские страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Замороженные российские активы. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, сейчас же на фоне угрозы прекращения американской поддержки Украины, усиливается давление на европейские государства, чтобы они официально конфисковали эти средства и направили их на помощь Киеву.

В публикации говорится, что формально любая страна, заморозившая российские активы, могла бы принять решение об их конфискации в пользу Украины. Однако такие шаги могли бы негативно повлиять на репутацию финансовых центров этих государств и вызвать отток иностранного капитала.

В разное время Соединенное Королевство и США во время администрации Байдена выступали за то, чтобы G-7 конфисковала средства.

Внутри ЕС Польша и страны Балтии активно поддерживают идею конфискации российских средств. В то же время ведущие экономики блока, в частности Германия, Франция и Италия, а также Европейский центральный банк, выступают против такого шага. Они опасаются, что создание прецедента может привести к аналогичным действиям в отношении западных активов в будущем и вызвать недоверие к европейским финансовым системам.

В частности, Германия опасается, что арест российских ликвидных активов может усилить репарационные дела, с которыми она все еще сталкивается из-за Второй мировой войны.

G-7 заявила, что вопрос замороженных российских активов будет рассматриваться в контексте возможных мирных переговоров. Союзники настаивают на том, чтобы Москва согласилась использовать эти средства на восстановление Украины.

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