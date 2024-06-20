Объединение РФ и КНДР: реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и Северная Корея, демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом. Как передает портал "Комментарии", об этом генсек заявил на панельной дискуссии во время официального визита в Канаду, сообщает "Reuters".

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Генсек Альянса отметил, что КНДР предоставила "огромное количество боеприпасов" РФ, в то время как Китай и Иран оказывают поддержку Москве в ее захватнической войне против Украины.

"Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели", – сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, усиление сближения РФ и других азиатских стран означает, что для НАТО еще более важно сотрудничать с союзниками в этом регионе.

Другие члены НАТО "обеспокоены финансовым балансом, они хотят тратить деньги на здравоохранение и образование", – сказал генсек, добавив, что "если мы не сможем сохранить мир, то все, что мы делаем в области здравоохранения, борьбы с изменением климата и образования... не будет иметь успеха".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин и Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Подписание стратегического военного партнерства между РФ и КНДР (по сути, демонстративного пакта о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирного населения других стран) – это одностороннее и наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", – заявил Михаил Подоляк.

По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".



