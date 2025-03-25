ОАЭ пытаются замять ситуацию с поврежденной украинской моделью: детали дела

В Объединенных Арабских Эмиратах пытаются скрыть ситуацию с украинской моделью Марией Ковальчук, обнаруженной в больнице в Дубае в тяжелом состоянии.

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Как стало известно, девушка не выходила на связь с родными в течение десяти дней после того, как сообщила матери, что встретила двух мужчин из модельного бизнеса в клубе и намерена остаться с ними на ночь. Впоследствии ее обнаружили на обочине дороги с многочисленными травмами.

Сейчас, по данным российских СМИ, подруга пострадавшей девушки поделилась новой информацией о ее состоянии и расследовании инцидента.

"Маша готовится к дальнейшим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы можете представить, какие у нее травмы. Мать Маши пока не может комментировать ситуацию, потому что не оставила Дубай, а там все под строгим контролем. Сейчас они пытаются все замять и переложить вину на Машу, но она совсем не виновата", — отметила подруга.

Также знакомая модель предполагает, что Ковальчук вряд ли поделится всеми деталями трагедии, когда сможет поправиться.

"Если Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать интервью, потому что ее психологическое состояние очень плохое. Это настоящая травма. Я сочувствую ей не только как знакомому, но и просто как человеку", — добавила она.

Как уже ранее писали "Комментарии", в Дубае Объединенные Арабские Эмираты обнаружили 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук в тяжелом состоянии. В течение 10 дней девушка не выходила на связь с родными, затем стало известно, что она находится в больнице с многочисленными переломами.

Об этом сообщила ее мать, Анна Ковальчук, в интервью для "Эспрессо.Запад", отметив, что ее дочь родом из Львова. Семья была озабочена, поскольку после исчезновения Марии они опасались, что она могла попасть в сексуальное рабство в ОАЭ, из-за чего они обратились в милицию.