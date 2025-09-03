logo

О нейтралитете теперь речь не идет: почему парад в Китае стал тревожным звоночком для Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

3 сентября 2025, 09:30 comments3971
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В столице Китая состоялся масштабный военный парад, который на первый взгляд может казаться далеким от событий российской-украинской войны. Но, учитывая то, что ряд стран, присутствующих на параде, скрыто или открыто поддерживают Путина, это может стать неприятным сигналом для Украины. Об этом пишет Sky News.

О нейтралитете теперь речь не идет: почему парад в Китае стал тревожным звоночком для Киева

Парад в Китае. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что среди почетных гостей мероприятия был российский диктатор Владимир Путин, который открыто демонстрировал единство с союзниками России. Это вызывает беспокойство, ведь именно поддержка со стороны Китая помогла Москве пережить экономическое давление санкций, которые были введены против путинского режима после вторжения российских войск в Украину в 2022 году.

Журналисты подчеркивают, несмотря на заявления Пекина о нейтралитете, Китай продолжает поддерживать торговлю с Россией, хотя в этом году ее объемы несколько сократились. Аналитики считают, что Кремль стремится восстановить динамику и укрепить сотрудничество.

Дополнительное беспокойство вызывает и то, что Северная Корея, по данным Киева и союзников, направила около 11 тысяч военнослужащих в Россию, преимущественно в Курскую область — именно там украинские силы прошлым летом совершили внезапный прорыв.

Украина внимательно следит за событиями в Пекине, ведь международная демонстрация поддержки может стать сигналом об усилении военно-политических союзов вокруг России.

Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-xi-putin-kim-beijing-summit-drones-latest-live-updates-12541713?postid=10119009#liveblog-body
