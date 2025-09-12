О чем завещал Армани перед смертью

Легендарный итальянский дизайнер Джорджо Армани, ушедший из жизни 4 сентября в возрасте 91 года, оставил подробное завещание по поводу будущего своей модной империи. Как сообщает Reuters, документ, составленный им лично в апреле этого года, предусматривает продажу группы Armani одному из трех международных гигантов индустрии: LVMH, Luxottica или L'Oréal.

Завещание Армани перед сметью

Условия завещания



По замыслу Армани, избранный покупатель сразу получит 15% акций компании, а в течение пяти лет после смерти дизайнера ему передать еще от 30% до 54,9%. Если же сделку заключить не удастся, наследники через фонд Giorgio Armani, получающий контроль над бизнесом, должны будут вывести компанию на фондовый рынок.

Империя Армани



В группу входят ключевые бренды Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Privé, а также отели, рестораны и косметическое направление. Джорджо Армани оставался единственным владельцем бизнеса и контролировал его до последних дней жизни.

Финансовая картина



Хотя бренд и дальше остается влиятельным в мире моды, в последние годы его финансовый рост замедлился. В 2024 году доходы составили €2,4 млрд. По оценкам Forbes, к началу 2025 года состояние Армани достигало $11,8 млрд.

Наследие "Короля Джорджо"



Армани, которого в Италии называли Re Giorgio ("Король Джорджо"), стал символом элегантности и утонченного минимализма. Он лично контролировал все аспекты бренда – от эскизов коллекций и рекламных кампаний до причесок моделей перед показами. Даже, несмотря на проблемы со здоровьем, дизайнер оставался активным в работе до лета 2025 года, когда впервые пропустил показы на Неделе мужской моды в Милане.

Его смерть стала концом эпохи, а завещание определило дальнейшую судьбу одного из самых известных брендов мира, который может оказаться под контролем крупнейших игроков индустрии роскоши.



