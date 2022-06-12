О чем уже теперь Байден предупреждает Зеленского – можно ли было не дать оккупантам зайти

На четвёртом месяце войны президент США Джо Байден вдруг сделал заявление, в котором решил поделиться, как президент Украины Владимир Зеленский реагировал на его предупреждения о полномасштабном российском вторжении. Глава Белого дома мягко намекнул, что лидер украинцев до последнего не верил, что Путин решится на такой сценарий. Зачем Байден сделал такое заявление и почему оно прозвучало именно сейчас "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Пинг-понг, который точно совсем никому не нужен

Политический эксперт Валерий Клочок отмечает, что ему пока точно непонятно, почему Байден сделал такое заявление. Но точно ясно, что он зол на руководство Украины, которое до последнего отказывалось его слышать. Зеленского Байден причислили ко многим другим политикам, которые отказывались слышать и принимать предупреждения Вашингтона.

"Что касается Путина, то его президент США обвинил в разрушении не только нации украинцев, но и нашей культуры. По словам Байдена, Путин считает Киев "резиденцией матушки-России", — отметил политолог.

Валерий Клочок добавил, на Банковой среагировали оперативно. Появилось заявление спикера Зеленского Никифорова, который заявил, что президент четко понимал все угрозы, которые стояли перед Украиной, но западные партнеры отказывались давать согласие на превентивные меры, словно чего-то дожидаясь.

Такие заявление Вашингтона и Киева политолог называет "пинг-понгом, который точно совсем никому не нужен".

Если между Зеленским и Байденом будет ссора, известно же, кто от этого выиграет

В свою очередь политический эксперт Виктор Бобыренко считает, что Байден на встрече с избирателями сказал честно, что предупреждал Зеленского и Ко. В офисе обиделись, заявив, мол мы и сами все знали еще лучше. Но это якобы Запад не ввел санкции против России еще до ее наступления.

"На Банковой ответили в стиле: вы нехорошие. Надо было проводить санкции и давать оружие. Плохие вы. Стоп. А кто говорил, "спокойно, народ"? Кто говорил: все на шашлыки давай, все тип-топ, без паники, никто не нападет. Ой, а, зачем вам санкции, если вы пацифизм здесь разводите? Кто не заминировал ни один мост в Сумской области? Кто не предупредил ни одного главу общины? Кто не дал инструкций, как себя вести: бежать? Идти в подполье? Выходить к оркам и пытаться как-то удержать их от насилия? Как правильно, чтобы потом СБУ не наехало? Если вы не доверяете народу (а почему не доверяете?), то почему не раздали оружие тербатам в Сумах и Херсоне за неделю до войны? А лучше – еще 20-30 тысячам желающих. Да по одному на взвод гранатомета, старому, советскому? Это готовность такова? И теперь вешаете все на американцев: оружие не дали", – отметил эксперт.

Виктор Бобыренко отмечает, эта история ему напоминает старый анекдот, когда жених избил богатого дядю невесты. Ибо она намекала, что нужно подарить молодоженам на свадьбу ключи от квартиры в Киеве. А он гад подарил всего 10 тысяч долларов на свадебное путешествие. Как не побить?

"У нас забывают, что есть США. Эта страна наш союзник и с нами дружит. Но есть и человеческие дела. И наш ОП делает все, чтобы двое мужчин – Байден и Зеленский – лично не дружили и все время ссорились. Только кому от этого будет хуже?", – резюмировал политолог.

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