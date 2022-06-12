О чем уже теперь Байден предупреждает Зеленского – можно ли было не дать оккупантам зайти

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Кравцев Сергей
На четвёртом месяце войны президент США Джо Байден вдруг сделал заявление, в котором решил поделиться, как президент Украины Владимир Зеленский реагировал на его предупреждения о полномасштабном российском вторжении. Глава Белого дома мягко намекнул, что лидер украинцев до последнего не верил, что Путин решится на такой сценарий. Зачем Байден сделал такое заявление и почему оно прозвучало именно сейчас "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Валерий Клочок отмечает, что ему пока точно непонятно, почему Байден сделал такое заявление. Но точно ясно, что он зол на руководство Украины, которое до последнего отказывалось его слышать. Зеленского Байден причислили ко многим другим политикам, которые отказывались слышать и принимать предупреждения Вашингтона.
Валерий Клочок добавил, на Банковой среагировали оперативно. Появилось заявление спикера Зеленского Никифорова, который заявил, что президент четко понимал все угрозы, которые стояли перед Украиной, но западные партнеры отказывались давать согласие на превентивные меры, словно чего-то дожидаясь.
Такие заявление Вашингтона и Киева политолог называет "пинг-понгом, который точно совсем никому не нужен".
В свою очередь политический эксперт Виктор Бобыренко считает, что Байден на встрече с избирателями сказал честно, что предупреждал Зеленского и Ко. В офисе обиделись, заявив, мол мы и сами все знали еще лучше. Но это якобы Запад не ввел санкции против России еще до ее наступления.
Виктор Бобыренко отмечает, эта история ему напоминает старый анекдот, когда жених избил богатого дядю невесты. Ибо она намекала, что нужно подарить молодоженам на свадьбу ключи от квартиры в Киеве. А он гад подарил всего 10 тысяч долларов на свадебное путешествие. Как не побить?
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