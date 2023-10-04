О чем говорят новые подробности в деле "Роттердам+" – кому теперь придется отвечать

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, бывшего гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха, бывшего гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного. Об этом информирует пресс-служба ВАКС. Что можно сказать о деле "Роттердам+"? Почему появляется всё больше вопросов к пресловутой формуле "Роттердам+"? Кто на ней мог обогатиться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дело "Роттердам+"

В первую очередь возникают вопросы ко всем членам НКРЭКУ

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поделился таким мнением:

Этот полный и сплошной бред, на основании которого в цену электроэнергии закладывались стоимость угля по цене якобы закупленного в Нидерландах и транспортируемого в Украину, что примерно в 3-4 раза превышало реальные расходы на закупку угля компаниями-производителями". "Вопросы к мошеннической схеме Роттердам+ были с самого начала ее появления благодаря Постановлению НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года.

Так что, отмечает эксперт, очень хотелось бы увидеть на скамье подсудимых и обвинительные приговоры против всех членов НКРЭКУ, отдавших свои голоса за это постановление. А также – их согласовавших их чиновников (Демчишина, Теретьева, Ляпина и Ревенко).

"Понятно, что бизнес использует всё возможное, чтобы получить большую прибыль. Поэтому наказание за использование схемы для его представителей было бы логично применимо только тогда, когда будет доказано, что данное постановление появилось в результате коррупционного сговора представителей компаний энергорынка и чиновников", – считает Юрий Гаврилечко.

Дело о "Роттердам+" можно называть "делом Ахметова"

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что всегда следует искать – кому выгодно. И понятно, отмечает он, что от схемы "Роттердам+" выиграли, прежде всего, структуры, которые добывали и продавали уголь.

"После потери части шахт на временно оккупированной территории Донбасса, остро встал вопрос – где находить необходимые ресурсы. И кто-то здорово на этом нагрел руку. Понятно, что дело о "Роттердам+" можно называть "делом Ахметова", потому что именно он был главным бенефициаром данной формулы, – считает эксперт. – И, если вы посмотрите перечень тех людей, чье имущество арестовано сейчас решением ВАС, это или те, кто принимал участие в принятии необходимых решений (экс-глава НКРЭКУ — Вовк), или структуры, связанные с Ахметовым (ДТЭК)".

По мнению Тараса Загороднего, вполне логично, что следствие идет именно по такому пути.

Процесс так называемой деолигархизации снова активизировался

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович напоминает, что вопросы к формуле "Роттердам+" были всегда.

"С момента ее появления имелись предположения, что она существует в качестве некой дани монопольному положению, в первую очередь, компаниями Рината Ахметова на соответствующем рынке. Данную формулу всегда рассматривали с точки зрения политического лоббизма и определенного монополизма. И тут могут возникнуть проблемы с делами против тех, кто данную формулу одобрил и внедрил. Не факт, что удастся доказать коррупционный умысел. Ведь выглядело всё так, что есть природный монополист – и в определенной мере он просто воспользовался открывшейся возможностью", – поясняет эксперт.

По его мнению, то, что к этому делу вернулись сейчас (по крайне мере, в плане ареста определенного имущества определенного круга лиц) может быть связано с активизацией процесса так называемой деолигархизации.

"Власть хочет показать, что ко всем крупным собственникам есть определенные вопросы. И они могут быть в любое время подняты и вынесены в плоскость судебной системы, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Не исключено, что дальше таких вопросов будет появляться всё больше. Но, думаю, окончательно решения по истории с "Роттердам+" мы в ближайшее время не дождемся. Это долгоиграющий процесс, который сложно доказать в суде. Но механизмы типа ареста имущества, открытия новых дел или продолжения старых – возможны".

Эксперт обращает внимание на еще один момент. По его словам, есть вероятность, что активизация этой истории после длительного перерыва в определенной мере связана со слухами о планах Офиса президента (который давно бросает косые взгляды на ДТЭК, по мнению ряда чиновников и политиков, недостаточно эффективно выполняющего свои функции) по национализации данной компании. Особенно в контексте подготовки к новому отопительному сезону и возможных проблем в связи российскими обстрелами украинской энергосистемы.

С политической и экономической точки зрения это власти было бы выгодно, считает Игорь Рейтерович. Но чтобы начать подобные действия, нужен некий предлог. Каковым вполне может стать активизация дела "Роттердам+".

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